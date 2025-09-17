R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l m o n i t o r a g g i o d e l l ’ O c s e , c h i a m a t o P e n s i o n a t a G l a n c e , c i d i c e c h e I t a l i a e A u s t r i a s o n o g l i u n i c i P a e s i c h e a r b i t r a r i a m e n t e c a m b i a n o l e r e g o l e d e l g i o c o i n t e m a d i p e n s i o n i . I l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o è i l p i ù g r a n d e p a t t o i n t e r g e n e r a z i o n a l e c h e u n P a e s e p u ò f a r e , c a m b i a r e l e r e g o l e i n c o n t i n u a z i o n e s i g n i f i c a m e t t e r e i n d u b b i o l ’ i n t e r o s i s t e m a . U n p r o b l e m a s o t t o v a l u t a t o d a l l a p o l i t i c a e d a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e c h e p u ò m i n a r e l a c o e s i o n e s o c i a l e " . A d i r l o A l b e r t o B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l a s p e s a p u b b l i c a e s u l l e e n t r a t e ' L a s v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i i n I t a l i a ' . C o n q u e s t o s t u d i o , r e a l i z z a t o d a I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i e C i d a , s i v a n n o a d a n a l i z z a r e g l i e f f e t t i s u l l e r e n d i t e d e i m e c c a n i s m i d i r i v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i a p p l i c a t i n e g l i u l t i m i t r e n t ’ a n n i , c o n c e n t r a n d o s i s o p r a t t u t t o s u l l e n o v i t à i n t r o d o t t e d a l l e p i ù r e c e n t i m a n o v r e f i n a n z i a r i e . " D a l 2 0 1 2 a l 2 0 2 2 l e m a n c a t e i n d i c i z z a z i o n i , a l n e t t o d e i c o n t r i b u t i d i s o l i d a r i e t à , a b b i a m o p e r s o i l 1 0 % d i p o t e r e d ’ a c q u i s t o p e r t u t t e l e p e n s i o n i d a 5 v o l t e i l m i n i m o i n s u . L ’ i n f l a z i o n e d a l 2 0 2 2 a d o g g i h a f a t t o p e r d e r e u n u l t e r i o r e 1 0 % c o l r i s c h i o d i p e r d e r e u n a l t r o 5 % n e i p r o s s i m i 1 0 a n n i s e l ’ i n f l a z i o n e r e s t a s s e a l 2 % . S o n o c i f r e c h e c r e a n o g r a n d i d i s p a r i t à n e i c o n f r o n t i d e i p e n s i o n a t i " , c o n c l u d e B r a m b i l l a .