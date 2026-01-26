R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e h a f a t t o i l g o v e r n o s u l l e p e n s i o n i è i l p i ù a l t o t r a d i m e n t o c o n s u m a t o a s c a p i t o d e g l i e l e t t o r i . A v e v a n o p r o m e s s o l ’ a b o l i z i o n e d e l l a F o r n e r o e i n v e c e f a n n o c r e s c e r e d i a n n o i n a n n o l ’ e t à p e r l a p e n s i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i " E a l t e m p o s t e s s o h a n n o e l i m i n a t o t u t t e l e a l t r e p o s s i b i l i t à c h e g a r a n t i v a n o u n m i n i m o d i f l e s s i b i l i t à p e r a l c u n e l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i . N e l f r a t t e m p o n o n è s t a t o p r e s o a l c u n p r o v v e d i m e n t o p e r l a c r e s c i t a n é p e r m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i d e l l a v o r o , n o n v o g l i o n o i l s a l a r i o m i n i m o e n o n h a n n o i n n a l z a t o l e p e n s i o n i m i n i m e c o m e a v e v a n o p r o m e s s o . O g g i u n l a v o r a t o r e p o v e r o g u a d a g n a m e n o c h e i n q u a l s i a s i a l t r o p a e s e e u r o p e o , m a s e è u n p e n s i o n a t o a l m i n i m o è a n c o r a p i ù p o v e r o " . " L a m o z i o n e , a p r i m a f i r m a P d , c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o i n s i e m e a M 5 s e a d A v s c h i e d e a l g o v e r n o d i b l o c c a r e l ’ i n n a l z a m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e , g a r a n t i r e l a g r a t u i t à d e i r i s c a t t i d e l l a l a u r e a , p r o t e g g e r e i g i o v a n i c o n u n a p e n s i o n e m i n i m a g a r a n t i t a , c o m b a t t e r e l a p r e c a r i e t à e a l z a r e i s a l a r i o g g i p e r a v e r e p e n s i o n i m i g l i o r i d o m a n i " .