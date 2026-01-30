R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - B o t t a e r i s p o s t a v i a s o c i a l t r a G i o r g i o G o r i e A r t u r o S c o t t o . L o s c a m b i o t r a i d u e e s p o n e n t i P d s u l t e m a p e n s i o n i . A t i r a r e f u o r i i l t e m a l ' e u r o d e p u t a t o G o r i : " E ' u n f a t t o n o t o c h e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e r i c h i e d e c h e l ’ e t à p e n s i o n a b i l e s i a d a t t i a l p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e l l e a s p e t t a t i v e d i v i t a . D a l l a m i a p a r t e p o l i t i c a m i s a r e i a s p e t t a t o q u i n d i u n a t t a c c o a l g o v e r n o p e r l a s c e l t a d e m a g o g i c a d i d i l u i r e s u t r e a n n i l o s c a t t o p r e v i s t o n e l 2 0 2 6 . E i n v e c e n o , l o a c c u s i a m o d e l c o n t r a r i o , e c h i e d i a m o a d d i r i t t u r a d i a b o l i r e i l m e c c a n i s m o a u t o m a t i c o d i a d e g u a m e n t o a l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a , c o s a c h e i n v e n t ’ a n n i p o r t e r e b b e a + 4 5 0 m l d d i d e b i t o p u b b l i c o . F a t i c o d a v v e r o a c a p i r e " . A s t r e t t o g i r o l a r e p l i c a d i S c o t t o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e L a v o r o a l l a C a m e r a : " F o r s e t i s a r à s f u g g i t o c h e g i à n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o a v e v a m o c r i t i c a t o l ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e p e r i l 9 6 % d e i l a v o r a t o r i . I l m e c c a n i s m o a u t o m a t i c o d i a d e g u a m e n t o a l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a l o h a i n t r o d o t t o l a d e s t r a c o n M a r o n i n e l 2 0 0 9 " . C o n t r o r e p l i c a d i G o r i : " A t e i n v e c e d e v ’ e s s e r e s f u g g i t o c h e i l P d h a s o s t e n u t o e s e m p r e d i f e s o l a r i f o r m a F o r n e r o . Q u e l l o c h e v o l e v a a b o l i r l a e r a S a l v i n i , n o n n o i " .