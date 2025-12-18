R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S t i a m o a s s i s t e n d o a d u n o s p e t t a c o l o i n d e c o r o s o a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a . L ’ e m e n d a m e n t o d e l g o v e r n o s u l l e p e n s i o n i , p r e s e n t a t o i n S e n a t o d a l m i n i s t r o l e g h i s t a G i o r g e t t i o r a v i e n e c o n t e s t a t o d a l l e g h i s t a S a l v i n i . L a m a n o v r a c h e s t a n n o p r e p a r a n d o , e d i c u i n o n c o n o s c i a m o a n c o r a i l t e s t o d e f i n i t i v o , è l a p r o v a d e l f a l l i m e n t o d i q u e s t o g o v e r n o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " D i e c i a n n i f a a n d a v a n o v e r g o g n o s a m e n t e s o t t o c a s a d e l l a m i n i s t r a F o r n e r o p e r p r o t e s t a r e c o n t r o l a s u a r i f o r m a d e l l e p e n s i o n i e i e r i h a n n o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o c h e v a b e n o l t r e q u e l l a r i f o r m a . D a l 2 0 3 2 i n p o i c h i m a t u r a i r e q u i s i t i n o n p o t r à p i ù a n d a r e i n p e n s i o n e q u a n d o h a d i r i t t o . S u l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a i l c o l p o è a n c o r a p i ù p e s a n t e : d a l 2 0 3 1 i n p o i , g l i a n n i d i s t u d i o r i s c a t t a t i c o n t e r a n n o s e m p r e m e n o p e r r a g g i u n g e r e l a p e n s i o n e a n t i c i p a t a . S i g n i f i c a d i r e a u n i n g e g n e r e , a u n i n s e g n a n t e , a u n i n f e r m i e r e l a u r e a t o c h e q u e g l i a n n i d i s t u d i o ( g i à p a g a t i d i t a s c a p r o p r i a ) n o n v a l g o n o p i ù c o m e p r i m a " . " Q u e l l i c h e a v e v a n o p r o m e s s o d i a b o l i r e l a F o r n e r o , o g g i , d i f a t t o , l a i n a s p r i s c o n o . S i a m o a n c o r a i n a t t e s a d e l l e c o r r e z i o n i a n n u n c i a t e d a G i o r g i a M e l o n i . N o i r i t e n i a m o c h e q u e l l ’ e m e n d a m e n t o v a d a r i t i r a t o e o g g i l o r i b a d i r e m o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o ” .