R o m a , 2 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - " ’ V e d r e m o , n e d i s c u t e r e m o , a s p e t t i a m o ’ : l a p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i p r e n d e t e m p o p e r c h é a n c o r a n o n s a c o m e f a r e ? S i a m o a o t t o b r e , M e l o n i d i c a a d e s s o , s e p u ò , d o v e t r o v e r à i s o l d i p e r c o n g e l a r e l ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e a 6 7 a n n i . L e p e r s o n e c h e s i r e c a n o o g n i g i o r n o a l l a v o r o d e v o n o s a p e r e c h e s o r t e a v r a n n o , n o n è p o s s i b i l e q u e s t o c i n i s m o n e i c o n f r o n t i d i c i t t a d i n i e c i t t a d i n e c h e f a t i c a n o d a u n a v i t a ” . L o a f f e r m a F r a n c o M a r i , c a p o g r u p p o d i A V S n e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a . " F i n o a d o r a p r e n d i a m o a t t o c h e l a d e s t r a h a s a p u t o s o l o e l a b o r a r e p r o p o s t e t r u f f a l d i n e p e r f a r a n d a r e l e p e r s o n e i n p e n s i o n e p r i m a m a c o n u n “ a s s e g n o p i ù l e g g e r o ” . F a n n o f i n t a d i n o n c a p i r e c h e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i v o g l i o n o s ì d e d i c a r s i i l p i ù p r e s t o p o s s i b i l e a i l o r o a f f e t t i e a i l o r o i n t e r e s s i , m a s o p r a t t u t t o n o n s o n o p i ù i n c o n d i z i o n e d i r i n u n c i a r e n e a n c h e a u n e u r o d e l l a l o r o p e n s i o n e ” , a g g i u n g e M a r i .