R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P e n n y I t a l i a a n n u n c i a l a n o m i n a d i A r n d R i e h l c o m e n u o v o C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , a p a r t i r e d a l 1 ° f e b b r a i o 2 0 2 6 . A r n d R i e h l p o r t a c o n s é u n a c o n s o l i d a t a e s p e r i e n z a n e l G r u p p o R e w e , d o v e è e n t r a t o n e l 2 0 1 6 c o m e d i r e t t o r e V e n d i t e D i s c o u n t N a t i o n a l ( P e n n y ) i n G e r m a n i a . D a l 2 0 2 0 a l 2 0 2 3 h a r i c o p e r t o l a c a r i c a d i C e o d i B i l l a S l o v a c c h i a , p r i m a d i a s s u m e r e i l r u o l o d i D i r e c t o r P e o p l e & C u l t u r e p r e s s o R e w e I n t e r n a t i o n a l A G n e l g e n n a i o 2 0 2 4 . Q u e s t a n o m i n a c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d i P e n n y I t a l i a n e l r a f f o r z a r e l a p r o p r i a l e a d e r s h i p e n e l p r o s e g u i r e i l p e r c o r s o d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e s u l m e r c a t o i t a l i a n o . I l p i a n o s t r a t e g i c o a v v i a t o n e i m e s i s c o r s i p r o s e g u e c o n d e t e r m i n a z i o n e , p r e v e d e n d o i n v e s t i m e n t i s i g n i f i c a t i v i p e r l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l l a r e t e , l ’ e f f i c i e n t a m e n t o d e i p r o c e s s i e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e l e v e f o n d a m e n t a l i d e l b u s i n e s s , i n l i n e a c o n l e e v o l u z i o n i d e l m e r c a t o e l e e s i g e n z e d e i c l i e n t i . A t t r a v e r s o i n t e r v e n t i m i r a t i s u l o g i s t i c a , a s s o r t i m e n t i e p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e , P e n n y I t a l i a i n t e n d e c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a c o m p e t i t i v i t à e a s s i c u r a r e c o n t i n u i t à a l p r o g e t t o a z i e n d a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a d i a c q u i s t o s e m p r e p i ù m o d e r n a e d i q u a l i t à . A r n d R i e h l s u c c e d e a N i c o l a P i e r d o m e n i c o , c h e l ’ a z i e n d a r i n g r a z i a p e r i l c o n t r i b u t o o f f e r t o d u r a n t e i l s u o m a n d a t o e a u g u r a n d o g l i o g n i s u c c e s s o p e r i l f u t u r o .