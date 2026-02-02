M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C a t a l o g h i c o n f o t o d i m i n o r i d o v e s c e g l i e r e s e c o n d o i l p r o p r i o ( i l l e c i t o ) g u s t o s e s s u a l e b a m b i n i d e l S u d e s t a s i a t i c o , d i e t à c o m p r e s a t r a i 6 e i 1 4 a n n i - i n u n c a s o d e l l ' e t à d i 2 a n n i - a l p r e z z o d i 1 5 d o l l a r i . E ' q u e s t o u n o d e i p a r t i c o l a r i p i ù r a c c a p r i c c i a n t i d e l l ' i n c h i e s t a d e l l a P o l i z i a p o s t a l e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a g e n z i a a m e r i c a n a H o m e l a n d s e c u r i t y i n v e s t i g a t i o n s ( H s i ) e l ' E u r o p o l , c h e h a p o r t a t o a d u e a r r e s t i e a q u a t t r o d e n u n c i a t i p e r d e t e n z i o n e e d i v u l g a z i o n e d i m a t e r i a l e p e d o p o r n o g r a f i c o d a p a r t e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o . A d i s p o s i z i o n e d e i c l i e n t i i t a l i a n i n o n s o l o m a t e r i a l e g i à c o n f e z i o n a t o , m a a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i d i a l o g a r e - s u c h a t c r i p t a t e - c o n i p r o d u t t o r i e s c e g l i e r e l a p r o p r i a v i t t i m a , l ' e t à , c o m e f a r l a v e s t i r e o t r u c c a r e . " A b b i a m o t r o v a t o c h a t c o n i n d i c a z i o n i t e r r i b i l i d o v e s i c o s t r i n g e v a n o b a m b i n i m o l t o p i c c o l i - c o n l a c o m p l i c i t à s p e s s o d e i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e - a c o m p i e r e a t t i i n d i c i b i l i . C h i a c q u i s t a v a p e r p o c h i s o l d i n o n s o l o c o m p r a v a l o s p e t t a c o l o , m a d a v a i n d i c a z i o n i s u c o m e d o v e s s e e s s e r e s v o l t o " s p i e g a i l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a . O l t r e 3 0 m i l a i f i l e d i m a t e r i a l e p e d o p o r n o g r a f i c i t r o v a t i , d e c i n e i n v e c e i d i s p o s i t i v i s e q u e s t r a t i a i s e i i n d a g a t i p e r m i g l i a i a d i g i g a b y t e d a a n a l i z z a r e p e r r i s a l i r e a e v e n t u a l i a l t r i s o g g e t t i e p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e i m i n o r i c o i n v o l t i .