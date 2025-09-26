R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " G i à d a s u b i t o " i l p i c c o l o p a z i e n t e " e l a f a m i g l i a s i a f f i d a n o : a b b i a m o i l 1 0 0 % d e l l ' a c c e t t a z i o n e . I n t e r m i n i d i c o m p e n s o m e t a b o l i c o o t t e n i a m o d e i r i s u l t a t i e c c e z i o n a l i , q u a s i q u a n t o n o n a v e r e i l d i a b e t e " . I l s i s t e m a p u ò " r e n d e r e l a v i t a d e i p a z i e n t i m i g l i o r e , s o p r a t t u t t o d e i b a m b i n i , e m i g l i o r a a n c h e q u e l l a d i t u t t o i l n u c l e o f a m i l i a r e " . C o s ì I v a n a R a b b o n e , d i r e t t r i c e S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i p e d i a t r i a ( S c d u ) o s p e d a l e M a g g i o r e d e l l a C a r i t à d i N o v a r a e r e f e r e n t e r e g i o n a l e R e t e d i a b e t o l o g i c a p e d i a t r i c a p i e m o n t e s e , h a r a c c o n t a t o o g g i a R o m a , a l l ' i n c o n t r o ' M o v i n g b o r d e r s i n d i a b e t e s c a r e : l a t e c n o l o g i a c h e m o d e l l a i l c a m b i a m e n t o ' , i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e l c e n t r o c h e d i r i g e , " u n o d e i p o c h i c h e h a u t i l i z z a t o d a s u b i t o " i s i s t e m i i n n o v a t i v i A i d - A u t o m a t e d i n s u l i n d e l i v e r y . D u r a n t e l ' e v e n t o s o n o s t a t e p r e s e n t a t e 4 i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e , i n t r o d o t t e d a M o v i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n T a n d e m D i a b e t e s C a r e , c h e v a n n o d a l l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e d a r e m o t o v i a A p p , a l l ' i n t e g r a z i o n e c o n n u o v i s e n s o r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i c a m b i a r e i n m e g l i o l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l l a p a t o l o g i a .