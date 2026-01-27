R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " E ’ o r a c h e l a s e g r e t a r i a S c h l e i n e i l p r e s i d e n t e B o n a c c i n i c o n v o c h i n o u n a d i r e z i o n e c h e d a t r o p p o t e m p o , a n c h e i n v i o l a z i o n e d e l l e r e g o l e , n o n v i e n e c o n v o c a t a . I n v e c e d i f a r t r a c i m a r e m a l i g n i t à s u i g i o r n a l i , s i f a c c i a u n b e l l o s t r e a m i n g , c o n s e n t e n d o a l l e p e r s o n e d i a s c o l t a r e e f a r s i u n a p r o p r i a i d e a " . L o d i c e l a s e n a t r i c e d e l P d S a n d r a Z a m p a a l F o g l i o . " L a g e s t i o n e d e l p a r t i t o f a t t a i n q u e s t o m o d o , c a n c e l l a n d o i l u o g h i d i c o n f r o n t o , n o n f a a l t r o c h e i n a s p r i r e l a c o n t r a p p o s i z i o n e f i n o a g i u n g e r e a d e g e n e r a z i o n i g r a v i , c o m e a v v e n u t o i n q u e s t i g i o r n i , c o n g e n t e c h e i n s u l t a m e e g l i a l t r i d i r i g e n t i r i f o r m i s t i , i n v i t a n d o c i a l a s c i a r e i l p a r t i t o . P e r s i n o u n s i n d a c o P d h a f a t t o u n p o s t s u i s o c i a l c o n t u t t e l e n o s t r e f a c c e c h i e d e n d o d i m a n d a r c i v i a . M a p u ò e s s e r e a m m i s s i b i l e ? ” , p r o s e g u e Z a m p a . " A B o l o g n a – r a c c o n t a l a s e n a t r i c e P d – u n a p e r s o n a c h e m i v u o l e b e n e m i h a d e t t o c o n g r a n d e o n e s t à ‘ g u a r d a S a n d r a c h e t u t t i o r m a i è b e n e c h e v e n e a n d i a t e , t a n t o c ’ è b i s o g n o d i u n a f o r m a z i o n e c e n t r i s t a ’ . Q u e s t a c o s a s i g n i f i c a c h e , i n s i l e n z i o , è s t a t a c a m b i a t a l ’ i d e n t i t à p l u r a l i s t a d e l P d . M a E l l y d o v e l o h a d e c i s o ? E c o n c h i l o h a d i s c u s s o ? U n a c o s a è l a l i n e a p o l i t i c a d e l s e g r e t a r i o c h e è l e g i t t i m a t a d a l l e p r i m a r i e , u n ’ a l t r a è c a m b i a r e l a n a t u r a d e l p a r t i t o . N o n s i p u ò f a r e s e n z a u n a d i s c u s s i o n e " .