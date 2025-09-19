R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o f a t t o p r o p r i o u n b e l c a p o l a v o r o : S c h l e i n c o n v o c a l a D i r e z i o n e d o p o 7 m e s i , a 5 g i o r n i d a l v o t o n e l l e M a r c h e - e q u i n d i n o n s i d i s c u t e - , e l a m i n o r a n z a c h e f a ? S i d i v i d e e l i t i g a . C o m p l i m e n t i . . . " . U n d i r i g e n t e d i E n e r g i a P o p o l a r e s i n t e t i z z a c o s ì i l d i b a t t i t o d i q u e s t e o r e i n t e r n o a l P d c h e v e d e i l f o r f a i t d i u n p e z z o d e l l ' a r e a r i f o r m i s t a d a l l a r i u n i o n e d e l l a c o m p o n e n t e d i d o m a n i e d a l l a D i r e z i o n e c o n v o c a t a p e r m a r t e d ì . C e l ' h a n n o c o n E l l y S c h l e i n p e r u n a ' D i r e z i o n e e l e t t o r a l e ' d o v e n o n s a r à p o s s i b i l e , p e r o v v i m o t i v i , u n c o n f r o n t o m a a n c h e c o n S t e f a n o B o n a c c i n i , r e f e r e n t e d i E n e r g i a P o p o l a r e , c h e d a p r e s i d e n t e P d c o n v o c a l a D i r e z i o n e . U n a d i a l e t t i c a a l l ' i n t e r n o d i E n e r g i a P o p o l a r e v a a v a n t i d a m e s i t r a u n a p a r t e p i ù ' d i a l o g a n t e ' c o n l a s e g r e t a r i a S c h l e i n e u n o ' z o c c o l o d u r o ' c h e v o r r e b b e u n a p p r o c c i o p i ù i n c a l z a n t e . A s e r a , a r r i v a n d o d a o s p i t e a l l a f e s t a d e i g i o v a n i d i F d i , è l o s t e s s o B o n a c c i n i a i n t e r v e n i r e n e l d i b a t t i t o i n t e r n o a l P d . I n t a n t o p e r d i r e c h e n o n s i s e n t e a f f a t o " s f i d u c i a t o " d a l l a c o m p o n e n t e r i f o r m i s t a d e m . P e r r i v e n d i c a r e i l ' p e s o ' d e l l ' a r e a , i n n a n z i t u t t o i n t e r m i n i d i c a n d i d a t i a l l e p r o s s i m e r e g i o n a l i . E i n f i n e p e r r i m a r c a r e l ' e f f e t t o " d e l e t e r i o " d i u n a d i s c u s s i o n e " a u t o r e f e r e n z i a l e " a l l a v i g i l i a d e l l a t o r n a t a d i e l e z i o n i r e g i o n a l i . " D o p o l e r e g i o n a l i , d i s c u t e r e m o d i t u t t o " . I l t i m i n g i n d i c a t o d a l p r e s i d e n t e P d . " I o s o n o m o l t o s e r e n o e n o n m i s o n o n e m m e n o s e n t i t o a t t a c c a t o . S e v i f a c c i o v e d e r e i l t e l e f o n o è p i e n o d i c e n t i n a i a d i m e s s a g g i " e d i c o n o " n o n m o l l a r e " , d i c e B o n a c c i n i . E a n c o r a : " S e m i c h i e d e t e s e q u a l c u n o q u e s t a m a t t i n a m i h a c h i e s t o l a f i d u c i a o l a s f i d u c i a , n o n n e h o t r o v a t o u n o . M i c h i e d o n o t u t t i d e l l a s a n i t à , d e l l a s c u o l a , d e l l a v o r o , d e l l ' i m p r e s a . S t i a m o a t t e n t i a n o n c a d e r e i n u n d i b a t t i t o t u t t o a u t o r e f e r e n z i a l e " . B o n a c c i n i r i b a d i s c e c h e p e r l u i " i l t e m p o d e l l e c o r r e n t i e c o r r e n t i n e " è f i n i t o , c h e n o n s i s e n t e " m i n o r a n z a d i n i e n t e " e c h e s e m m a i n e l P d " c ' è u n a g r a n d e a r e a p o l i t i c a , r i f o r m i s t a . C h e p e r a l t r o i n c i d e p a r e c c h i o p e r c h é s e a n d a t e a v e d e r e l a r a p p r e s e n t a n z a c h i s i c a n d i d a a l l a g u i d a n e l l e r e g i o n i , e d è s u c c e s s o i n t a n t i c o m u n i , h a u n a c e r t a i m p r o n t a : l e l i s t e s a r a n n o p i e n e d i t a n t i s s i m i c a n d i d a t i e c a n d i d a t e c h e p o t r e m m o c h i a m a r e r i f o r m i s t i o r i f o r m i s t e " . Q u i n d i " o g n i o p i n i o n e è r i s p e t t a b i l e " m a d i r e c h e i r i f o r m i s t i n o n c o n t a n o n e l P d , " v u o l d i r e n o n s a p e r l e g g e r e c h i s o n o i c a n d i d a t i e i n u m e r i . L e u l t i m e e u r o p e e s o n o a n d a t e b e n e , c r e d o , a n c h e p e r u n c o n t r i b u t o r o b u s t o i n t e r m i n i d i p r e f e r e n z a d e i c a n d i d a t i r i f o r m i s t i , n o n d e v o r i c o r d a r e d i c h i , g i u s t o ? " . D u n q u e , r i m a r c a , " c r e d o c h e s a r e b b e a b b a s t a n z a d e l e t e r i o a n d a r e a d i s c u t e r e d i n o i m e n t r e s i v o t a , d a q u i a n o v e m b r e , i n s e t t e r e g i o n i c h e c o m p l e s s i v a m e n t e v a l g o n o o l t r e u n t e r z o d e g l i a v e n t i d i r i t t o n e l p a e s e , c h e q u i n d i è u n t e s t n a z i o n a l e " . P e r i l p r e s i d e n t e d e m " l e s o m m e s i t i r e r a n n o d o p o l e u l t i m e t r e r e g i o n a l i d i n o v e m b r e " . Q u a n d o , " n o i a v r e m o m o d o l ì d i d i s c u t e r e s e n e l P d v a d i s c u s s o u n p o ' d i p i ù , i n c h e m o d o d o b b i a m o d i s c u t e r e , c o s a c ' è d a c o s t r u i r e p e r b a t t e r e M e l o n i a l l a d e s t r a f r a d u e a n n i , p e r c h é q u e l l o p e r m e è l ' u n i c o o b i e t t i v o c h e c o n t a , e s o p r a t t u t t o u n c e n t r o s i n i s t r a c h e d i v e n t i a l t e r n a t i v a , c o m e c i d e v e s t a r e , c o m e i r i f o r m i s t i p o s s o n o p o r t a r e u n c o n t r i b u t o c h e p e r m e n o n è m a i d i n o m i e c o g n o m i , m a è d i i d e e " . C h i u d e B o n a c c i n i : " S o n o t u t t i a m i c i e a m i c h e c h e s t i m o , d o p o d i c h é r a g i o n e r e m o i n s i e m e . O g n u n o p r e n d e r à l a s t r a d a c h e p r e f e r i s c e e c h e c r e d e p e r c h é c i m a n c h e r e b b e a l t r o . I o p e n s o c h e q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o , h a d a t o u n a m a n o a l P d a c r e s c e r e . A d e s s o d o b b i a m o f a r e d i t u t t o p e r f a r a n d a r e b e n e i l P d a l l e R e g i o n a l i . E s i c c o m e l e r e g i o n a l i n o n s o n o l e p o l i t i c h e , d o p o s e r v e u n ' a g e n d a n u o v a , u n a p r o s p e t t i v a n u o v a p e r c h é n o n b a s t a n e m m e n o s o l o u n i r e " .