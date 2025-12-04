R o m a , 4 d i c ( A d n k r o n o s ) - " E ' o r a d i c a m b i a r e m u s i c a " . S u I n s t a g r a m , i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o p u b b l i c a u n a s e r i e d i i m m a g i n i c o n l o s t i l e d e l W r a p p e d d i S p o t i f y , i l r i e p i l o g o p e r s o n a l i z z a t o d e l l e a b i t u d i n i d i a s c o l t o c h e a r r i v a a f i n e a n n o a o g n i u t e n t e . " T u t t o è p r o n t o p e r i l W r a p p e d d e l g o v e r n o M e l o n i . A n d i a m o . 2 0 2 5 " , s i l e g g e n e l l a p r i m a s l i d e d e i d e m . " I l 2 0 2 5 è s t a t o u n a f e s t a , a s e n t i r e l a d e s t r a i t a l i a n a . U n p o ' m e n o p e r t e e p e r t u t t i g l i i t a l i a n i " , l a s e c o n d a s c h e d a . E a s e g u i r e , " l e b a l l e c h e h a i d o v u t o s e n t i r e d i p i ù : 1 ) ' f u n - z i o - n e - r a n - n o ' . D i G i o r g i a M e l o n i f e a t E d i R a m a , r e m i x n . 4 . 2 ) ' M a i c o s ì t a n t i s o l d i n e l l a s a n i t à c o n n o i ' . M e n t r e i l r a p p o r t o t r a i l f o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e i l P i l s c e n d e a l 6 , 0 % . 3 ) ' A b b a s s e r e m o l e t a s s e ' . C o n l a p r e s s i o n e f i s c a l e p i ù a l t a d a l 2 0 1 5 : 4 2 , 8 % . 4 ) ' P e n s i o n i m i n i m e a 1 0 0 0 e u r o ' . C o n g l i a u m e n t i p r e v i s t i n e m m e n o d u e c a f f è i n p i ù . 5 ) ' C o l p a d e l l a s i n i s t r a ! ' . D i d e s t r a u n i t e p e r s c h i v a r e l a r e s p o n s a b i l i t à " . C o n g r a f i c a a c c a t t i v a m e n t e , i l W r a p p e d d e l P d p r o s e g u e : " C o n g r a t u l a z i o n i ! S e i u n a d e l l e 5 , 8 m l n d i p e r s o n e c h e h a n n o r i n u n c i a t o a l l e c u r e n e l l ' u l t i m o a n n o " . E p o i : " P e r e v i t a r e i 7 0 0 g i o r n i d i l i s t a d ' a t t e s a c h e h a i d a v a n t i , l a d e s t r a v u o l e c h e p a s s i a P r e m i u m . R i v o l g i t i a l p r i v a t o ! ( m a g a r i n e l l e c l i n i c h e d e i s o t t o s e g r e t a r i d e l g o v e r n o ) . M o d e l l o M e l o n i : s e h a i l a c a r t a d i c r e d i t o t i c u r i , a l t r i m e n t i a s p e t t i ! " . ( A d n k r o n o s ) - T r a l e s l i d e d e l P d , " q u e s t ' a n n o i l g o v e r n o t i h a f a t t o v e r g o g n a r e b e n 8 2 4 v o l t e . R i e s c i a i n d o v i n a r e l a n u m e r o 1 ? " . L a r i s p o s t a a r r i v a s c o r r e n d o : " Z e r o t r a f f i c a n t i d i e s s e r e u m a n i a r r e s t a t i . M a u n o l i b e r a t o e p o r t a t o a c a s a i n L i b i a s a n o e s a l v o c o n v o l o d i S t a t o . M a n o n d o v e v a n o d a r g l i l a c a c c i a s u t u t t o i l g l o b o t e r r a q u e o ? " . N e l ' W r a p p e d M e l o n i ' , s o t t o u n a f o t o d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , s i l e g g e a n c o r a : " L a b a l l a p i ù a s c o l t a t a . ' A b o l i r e m o l e a c c i s e ' , s o n o p a s s a t i o l t r e 1 0 0 0 g i o r n i d a q u a n d o s o n o a l g o v e r n o " . P o i , a n c o r a , l a l i s t a d e g l i " a u m e n t i p i ù s o f f e r t i " d a g l i a f f i t t i ( + 3 1 % ) a l c a r r e l l o d e l l a s p e s a ( + 2 4 % ) e " L a t u a l i s t a d e l l a s p e s a : 1 ) f r u t t a e v e r d u r a + 3 2 , 7 % . 2 ) l a t t e , f o r m a g g i e u o v a + 2 8 , 1 % . 3 ) p a n e e c e r e a l i + 2 5 , 5 % . 4 ) a l i m e n t i f r e s c h i + 2 6 , 2 % . 5 ) A l i m e n t i l a v o r a t i + 2 4 , 3 % " . S e c o n d o l o s p e c i a l e r i a s s u n t o 2 0 2 5 c u r a t o d a l P d , " C o l p a d e l l a m a g i s t r a t u r a " è " i l b r a n o p i ù c a n t a t o d a l g o v e r n o . E ' s t a t o r i p r o d o t t o 3 9 4 8 6 5 v o l t e d a i m e m b r i d e l g o v e r n o . D a v v e r o u n ' o t t i m a s c u s a q u a n d o n o n s a i c o s a s i a l a D e m o c r a z i a " . M e n t r e " i l m e s s a g g i o c h e h a i s e n t i t o p i ù s p e s s o " è " c i s c u s i a m o p e r i l d i s a g i o " , c o n t a n t o d i f o t o d e l t a b e l l o n e d e l l e p a r t e n z e d e i t r e n i i n r i t a r d o . " E o r a u n m e s s a g g i o d a c h i h a p e r s o i l c o n t a t t o c o n l a r e a l t à " , è l o s l o g a n a c o m m e n t o d e l v i d e o d e l c e l e b r e b a l l e t t o d e i l e a d e r d e l l a M e l o n i e g l i a l t r i l e a d e r d i g o v e r n o c h e s a l t e l l a n o s u l p a l c o p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e d i E d m o n d o C i r i e l l i i n C a m p a n i a .