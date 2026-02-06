R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H o a s c o l t a t o c o n a t t e n z i o n e P i n a P i c i e r n o e f a t e m i d i r e q u e s t o : u n a d e c i n a d i a n n i f a , i n q u e s t e s t e s s e s a l e l e d i s c u s s i o n i n o n e r a n o f a c i l i , m a g a r i a l l o r a a v e s s i p o t u t o a s c o l t a r e l e p a r o l e c o n c u i E l l y S c h l e i n o g g i " h a p a r l a t o i n D i r e z i o n e , p a r o l e d i " g r a n d e a p e r t u r a . I o p e n s o c h e q u e s t a s i a l a l i n e a g i u s t a p e r c h é l a p o s t a i n g i o c o è c h e n o i p o s s i a m o v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i " e p e r f a r l o s e r v e u n " p a r t i t o u n i t o " . L o d i c e , a q u a n t o v i e n e r i f e r i t o , R o b e r t o S p e r a n z a a l l a D i r e z i o n e P d . " I o c r e d o c h e i l r i p o s i z i o n a m e n t o d i q u e s t i a n n i c i a b b i a p o r t a t o a r e c u p e r a r e u n p e z z o d e l n o s t r o p o p o l o m a n e s s u n o v a p e r s o p e r s t r a d a , n o n v a n n o p e r s e l e c u l t u r a c a t t o l i c o d e m o c r a t i c a , l a c u l t u r a l i b e r a l e . A n c h e p e r c h é , e n o n c i d o r m o l a n o t t e , i n g i o c o n o n c ' è s o l o i l g o v e r n o m a a n c h e i l p r o s s i m o p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a " .