R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r d e f i n i r e i l P d l a r g o b i s o g n a m e t t e r e i n c a m p o i d e e c h e p a r l i n o a t u t t i , t r a P u g l i a e T o s c a n a a d e s e m p i o c a m b i a n o l e p e r s o n e , c a m b i a i l p r o g r a m m a . D o b b i a m o a v e r e u n a g r a n d e v i s i o n e , c e r t o , m a d o b b i a m o a n c h e e s s e r e p r e s e n t a b i l i a i c i t t a d i n i , s a p e r e c o m e c a m p a l a g e n t e c h e p r e n d e l ’ a u t o b u s . I o s o n o t r a q u e l l i c h e v o r r e b b e c h e i l P d p a r l a s s e u n p o ’ a t u t t i e n o n s o l o a c h i è d a l l a n o s t r a p a r t e . D o b b i a m o p a r l a r e a g l i u l t i m i , a i p e n u l t i m i , a i r i d e r , a i p a d r i e a l l e m a d r i d i f a m i g l i a . Q u e s t o d e v e f a r e u n g r a n d e p a r t i t o c o m e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d F i l i p p o S e n s i , i n t e r v e n e n d o s u R a d i o C u s a n o C a m p u s .