R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a c a m p a g n a p e r i l N o a l r e f e r e n d u m e i l ' p e r c o r s o d i a s c o l t o ' n e l P a e s e . Q u e s t e l e d u e d i r e t t r i c i s u c u i E l l y S c h l e i n i n t e n d e s p i n g e r e n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e . U n a r o a d m a p c h e l a s e g r e t a r i a h a d e l i n e a t o e a r g o m e n t a t o n e l l a D i r e z i o n e d i o g g i a l N a z a r e n o . M a è s t a t o u n p a s s a g g i o s u i r a p p o r t i i n t e r n i a i d e m a d a r e i l s e g n o a l l a r i u n i o n e . " R i s p e t t o p e r t u t t i , s o p r a t t u t t o p e r c h i h a u n a i d e a d i v e r s a , m a l a l i n e a d e l P d è u n a " , d i c e S c h l e i n . E l a m i n o r a n z a n o n l a p r e n d e b e n e . U n a b a t t e r i a i n t e r v e n t i e , p e r l a p r i m a v o l t a , l a D i r e z i o n e n o n s i è c h i u s a c o n u n v o t o u n a n i m e s u l l a r e l a z i o n e d i S c h l e i n : 1 6 2 s ì e 1 1 a s t e n u t i . A s t e n s i o n i c h e s a l g o n o a 1 8 , t r a v o t i i n p r e s e n z a e d a r e m o t o , s e c o n d o f o n t i d e l l a m i n o r a n z a . P o c o c a m b i a r i s p e t t o a i r a p p o r t i d i f o r z a . L a m a g g i o r a n z a c h e s o s t i e n e S c h l e i n s i è f a t t a p i ù l a r g a d o p o l a r i u n i o n e d e l ' c o r r e n t o n e ' a M o n t e p u l c i a n o e c o n l ' i n g r e s s o d i E n e r g i a P o p o l a r e d i S t e f a n o B o n a c c i n i . M a , n u m e r i a p a r t e , i r i f o r m i s t i m e t t o n o a g l i a t t i i l ' m a l e s s e r e d e l l ' a r e a ' . S i c o n t e s t a a S c h l e i n l o ' s p o s t a m e n t o ' a s i n i s t r a d e l P d , d i a v e r l o ' s n a t u r a t o ' . " I l P d è a n c o r a l a c a s a d e i d e m o c r a t i c i e d e i l i b e r a l i ? " , c h i e d e P i n a P i c i e r n o . S i c o n t e s t a l a m a n c a n z a d i p l u r a l i s m o e d i l u o g h i d i c o n f r o n t o . S i c o n t e s t a n o a l c u n e u s c i t e , d a u l t i m o l ' a c c o s t a m e n t o a C a s a p o u n d d i c h i v o t a S ì a l r e f e r e n d u m . " I o v o t e r ò N o - d i c e G i o r g i o G o r i - m a t r o v o i n a c c e t t a b i l e c h e s i f a c c i a p a s s a r e d a t r a d i t o r e c h i i n v e c e d e l n o s t r o c a m p o o p a r t i t o , v o t e r à S ì . S i a m o a r r i v a t i a d a c c u s a r e c h i v o t a S ì d i a c c o m p a g n a r s i c o n i f a s c i s t i , d i e s s e r e c i o è n e m i c o d e l l a C o s t i t u z i o n e " . S c h l e i n , n e l l a r e p l i c a a c h i u s u r a d e l l a D i r e z i o n e , r i c o r d a c h e s u l r e f e r e n d u m " q u a n d o s e n a t o r i e d e p u t a t i v o t a n o n o a l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a i n t u t t i i p a s s a g g i p a r l a m e n t a r i , è g i u s t o c h e i l P d g e s t i s c a , c o m e s t a f a c e n d o , c o n r e s p o n s a b i l i t à q u e s t o i n d i r i z z o . L a l i n e a d e v e e s s e r e f r u t t o d i u n a s i n t e s i , m a è g i u s t o c h e l a p o r t i a m o a v a n t i i n s i e m e t u t t i " . M e n t r e F r a n c e s c o B o c c i a r i m a r c a : " S e r v e u n i t à , o g g i p i ù c h e m a i , p e r d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e " . E l a s e g r e t a r i a c h i e d e l a " m a s s i m a m o b i l i t a z i o n e " c o n t r o u n a " r i f o r m a c h e s e r v e a c h i g o v e r n a e v o r r e b b e s o s t i t u i r s i a i g i u d i c i , ' a d e s s o v i f a c c i a m o v e d e r e c h i c o m a n d a ' . S p i e g h e r e m o l e r a g i o n i d e l N o s u t u t t i i t e r r i t o r i , a l f i a n c o d e l C o m i t a t o c i v i c o d e l N o . I l g o v e r n o d i s s e m i n a b u g i e : n o n è u n a r i f o r m a s u i m a g i s t r a t i m a s u i d i r i t t i d i t u t t i i c i t t a d i n i " . A t t a c c a p o i i l g o v e r n o s u l l a s i c u r e z z a : " N o n s i u s i q u a n t o a c c a d u t o p e r g i u s t i f i c a r e n u o v e s t r e t t e a l l e l i b e r t à d e m o c r a t i c h e " . E r i v e n d i c a l ' a z i o n e c o n g i u n t a c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i s i a n e l l e p r o p o s t e i n m a n o v r a c h e n e l l a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a a l S e n a t o d e l l ' a l t r o g i o r n o . P i c c o l i p a s s i d i a v v i c i n a m e n t o v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n p r o g r a m m a d i c o a l i z i o n e . P e r o r a S c h l e i n v u o l e d e d i c a r s i a l l a c a m p a g n a d i a s c o l t o : n e i p r o s s i m i w e e k e n d t a p p e a N a p o l i , F i r e n z e , M i l a n o e p o i i l 7 m a r z o s i c h i u d e a R o m a . " F a r e m o t e s o r o d e l p e r c o r s o d i a s c o l t o c h e f a r à p a r t e d e l c o n t r i b u t o c h e p o r t e r e m o a l r e s t o d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l ' a l t e r n a t i v a " . S u l p u n t o , i l r a p p o r t o c o n g l i a l l e a t i , L o r e n z o G u e r i n i m e t t e i n g u a r d i a S c h l e i n : " N o n è c h e c i p o s s i a m o f a r c i m e n a r e p e r i l n a s o d a C o n t e c h e n o n v u o l e m a i u n a d i s c u s s i o n e e u n t a v o l o i n c u i c i c o n f r o n t i a m o s u l p r o g r a m m a . P e r c h é s e c i p o r t a a r i d o s s o d e l l e e l e z i o n i , a t t e n z i o n e , r i s c h i a m o d i d o v e r c o m p r o m e t t e r e l e r a g i o n i p r o g r a m m a t i c h e p o l i t i c h e a l l e e s i g e n z e d i u n ' a l l e a n z a . E i o q u e s t o c r e d o s i a u n e r r o r e e u n r i s c h i o c h e n o n p o s s i a m o c o r r e r e " .