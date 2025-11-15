R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s t a t e d u e g i o r n a t e m e r a v i g l i o s e . T a n t e l e i d e e e c o n t r i b u t i c h e p o s s i a m o e d o b b i a m o r a c c o g l i e r e . L a n o s t r a c u l t u r a d i g o v e r n o l a m a n i f e s t i a m o o g n i g i o r n o a t t r a v e r s o " i n o s t r i a m m i n i s t r a t o r i . " V i g u a r d i a m o n e g l i o c c h i e v i a s c o l t i a m o , s i e t e u n p a t r i m o n i o , u n a r i c c h e z z a , s i e t e l a m i g l i o r e e s p r e s s i o n e d e l l a n o s t r a c u l t u r a d i g o v e r n o e i l P d è o r g o g l i o s o d i e s s e r l a v o s t r a c a s a e p o t e t e s e m p r e c o n t a r e s u d i n o i . A v o l t e s i è s e n t i t a u n a d i s t a n z a . S i a m o q u i p e r c o l m a r l a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a . " I e r i h a d e t t o g i u s t a m e n t e B o n a c c i n i c h e q u e s t a c l a s s e d i r i g e n t e d i f f u s a v a v a l o r i z z a t a p i ù d i q u a n t o f a t t o i n p a s s a t o e l o s t i a m o f a c e n d o , a b b i a m o s c e l t o a m m i n i s t r a t o r i p e r l e c a n d i d a t u r a a l l e r e g i o n a l i e a l l e e u r o p e e e n e a p p r o f i t t o p e r f a r e u n b o c c a l a l u p o a D e c a r o , M a n i l d o e a R o b e r t o F i c o " .