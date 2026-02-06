R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C h e c i s i a q u a l c u n o c h e l a p e n s i d i v e r s a m e n t e c i s t a i n u n p a r t i t o c h e è d e m o c r a t i c o e n o n p e r s o n a l e . E l a p r e s e n z a d i u n a m i n o r a n z a o p i ù m i n o r a n z e è u n v a l o r e e n o i l o d i f e n d i a m o . A n c h e i o s o n o s t a t a i n m i n o r a n z a i n u n p e r i o d o i n c u i l a m i n o r a n z a v e n i v a s b e f f e g g i a t a , e c c o i o c h i e d o c h e i n q u e s t o p a r t i t o c i s i a r i s p e t t o p e r t u t t i , s o p r a t t u t t o p e r c h i h a u n a i d e a d i v e r s a d a l l a m a g g i o r a n z a . M a n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a m a g g i o r a n z a h a u n a l i n e a c h i a r a e d è s b a g l i a t o d a r e l ' i d e a c h e c i s o n o l i n e e d i v e r s e n e l P d . S i p u ò e s s e r e p i ù o m e n o d ' a c c o r d o , m a l a l i n e a è u n a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e d e l P d .