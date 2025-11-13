R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - " R i a c q u i s t i a m o i l c i r c o l o d i P o n t e M i l v i o , c h e è s t a t a l a s e z i o n e s t o r i c a d i E n r i c o B e r l i n g u e r , g r a z i e a l l ' i m p e g n o d i t a n t i m i l i t a n t i , d i t a n t e i s c r i t t e e i s c r i t t i . R i n g r a z i o d a v v e r o i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d i R o m a c h e h a l a v o r a t o t a n t o p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o r i s u l t a t o e a n c h e i l n o s t r o s e g r e t a r i o r e g i o n a l e . S i a m o m o l t o f e l i c i d i p o t e r f a r e i n s i e m e q u e s t o g e s t o c h e d i m o s t r a r a d i c a m e n t o , i d e n t i t à e r i l a n c i a i l n o s t r o i m p e g n o p i ù i n a v a n t i " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n i n o c c a s i o n e d e l l a c e n a d i s o t t o s c r i z i o n e p e r l ' a c q u i s t o d e l l a s e d e d e l P d a P o n t e M i l v i o .