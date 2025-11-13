R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - " E ’ u n p a r t i t o c h e s t a b e n e , è u n p a r t i t o c h e - l o p o s s i a m o o r m a i d i r e u f f i c i a l m e n t e e r i n g r a z i o a n c h e i l n o s t r o t e s o r i e r e - r a g g i u n g e a n c h e q u e s t ' a n n o u n n u o v o r e c o r d s u l l a r a c c o l t a d e l 2 x 1 0 0 0 : a b b i a m o r a c c o l t o p i ù d i 1 0 m i l i o n i e m e z z o , d o p o i l r e c o r d d e l l ' a n n o s c o r s o " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n i n o c c a s i o n e d e l l a c e n a d i s o t t o s c r i z i o n e p e r l ' a c q u i s t o d e l l a s e d e d e l P d a P o n t e M i l v i o . " Q u i n d i c o n t i n u i a m o a c r e s c e r e g r a z i e a l s o s t e g n o d e i c i t t a d i n i a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e a l l e s u e p r o p o s t e . E ' u n p a r t i t o c h e h a m e s s o a p o s t o l e s u e f i n a n z e e d o p o o t t o a n n i è r i u s c i t o a f a r u s c i r e i p r o p r i d i p e n d e n t i d a l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e , r i d a n d o s l a n c i o a l l a n o s t r a a t t i v i t à . E d è u n p a r t i t o c h e c o n t i n u a a c r e s c e r e a n c h e n e l c o n s e n s o d e l l e p e r s o n e . S o n o m o l t o f e l i c e p e r q u e s t i r i s u l t a t i e s p e r o c h e c o n t i n u e r e m o a p o r t a r l i a v a n t i i n s i e m e n e l f u t u r o ” , h a a g g i u n t o S c h l e i n .