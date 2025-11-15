R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l v o s t r o a p p o r t o è f o n d a m e n t a l e n e l l a s f i d a p e r b a t t e r e l a d e s t r a , a b b i a m o b i s o g n o d e l l a v o s t r a c o m p e t e n z a . C o n q u e s t o i n c o n t r o a b b i a m o v o l u t o r i a n n o d a r e i f i l i d e l d i a l o g o t r a i l p a r t i t o e i l s u o s t r a o r d i n a r i o a r c i p e l a g o d i a m m i n i s t r a t o r i e a m m i n i s t r a t r i c i e c o i n v o l g e r v i n e l p e r c o r s o p e r c o s t r u i r e i l p r o g r a m m a c h e c i s e r v e p e r b a t t e r e l a d e s t r a . Q u e s t o l a v o r o v o g l i a m o f a r l o c o n v o i , d a s o l i n o n p o s s i a m o f a r l o . S e n t i t e v i i n g a g g i a t i g i à d a o g g i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a .