M o n t e p u l c i a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i r i n g r a z i a r e E l l y p e r q u e l s u o e s s e r e t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i , p e r a v e r r i m e s s o i n p i e d i q u e s t o p a r t i t o : o g g i i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è t o r n a t o a c r e s c e r e e p u ò f i n a l m e n t e d i r e d i e s s e r e p r o n t o a c o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e a l g o v e r n o M e l o n i . E l e r e g i o n a l i a p p e n a v i n t e s o n o s t a t e l a p r o v a g e n e r a l e d e l l a c o a l i z i o n e d e m o c r a t i c a , p r o g r e s s i s t a e s o c i a l i s t a c o n l a q u a l e c o s t r u i r e l ’ a l t e r n a t i v a " . L o h a d e t t o S a n d r o R u o t o l o i n t e r v e n e n d o a ' C o s t r u i r e l ' a l t e r a n t i v a ' a M o n t e p u l c i a n o . " O g g i s i a m o t o r n a t i a d i s c u t e r e s e r i a m e n t e , e q u e s t a è u n a b u o n a n o t i z i a . F a c c i a m o i n m o d o c h e n o n s i a u n e p i s o d i o i s o l a t o . C o s t r u i a m o u n a m a g g i o r a n z a c h e n a s c a d a c o n v i n z i o n i , n o n d a a p p a r t e n e n z e . I o c r e d o c h e E l l y S c h l e i n a b b i a d a t o u n a s v o l t a i n q u e s t o s e n s o . H a r i d a t o s e n s o a l l a p a r t e c i p a z i o n e , h a r i m e s s o i n m o t o u n a s p e r a n z a p e r c h é q u a n d o u n p a r t i t o s m e t t e d i c r e d e r e i n q u a l c o s a e c o m i n c i a s o l o a d a p p a r t e n e r e a q u a l c u n o , h a g i à p e r s o " .