R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ' a m b i t o d e l c e n t r o s i n i s t r a m i a u g u r o s i v o g l i a r i c o s t r u i r e u n a c a p a c i t à d i r i c o m p r e n d e r e t u t t o q u e l l o c h e e r a i l p e n s i e r o d e l c e n t r o s i n i s t r a . M a c r e d o s i a s b a g l i a t o d e c i d e r e a p r i o r i s e f a r e u n a f o r z a d i c e n t r o . I l P d n a s c e c o n l ' a m b i z i o n e d e l l a v o c a z i o n e m a g g i o r i t a r i a c h e n o n è a r r i v a r e a l 5 1 % m a o f f r i r e a l l e t r a d i z i o n i p o l i t i c h e p o s t c o m u n i s t a e c a t t o l i c o d e m o c r a t i c a u n a f o r m a d i p e n s i e r o a l l ' i n t e r n o d i u n a s t e s s a c a s a . I l P d a v e v a u n a f u n z i o n e , m i a u g u r o l ' a b b i a a n c o r a . A l t r i m e n t i s i a p r e u n o s p a z i o l a s c i a t o v u o t o d a l P d , c h e è l a b a n d i e r a l a s c i a t a a t e r r a d a l P d s e s i r i f u g i a s o l o a s i n i s t r a . L a s c i a u n o s p a z i o a b b a n d o n a t o c h e n o n è q u e l l o d i c e n t r o m a d i c e n t r o s i n i s t r a " . L o d i c e E r n e s t o M a r i a R u f f i n i a l S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a .