R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N o a l l a m o d i f i c a d e l l o S t a t u t o P d e l a r i c h i e s t a d i u n a D i r e z i o n e , p r i m a d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l 1 4 d i c e m b r e . L a m i n o r a n z a r i f o r m i s t a d e m m e t t e l e d u e q u e s t i o n i s u l t a v o l o . D o p o i l c l i m a d i s t e s o g a r a n t i t o d a q u e l " i o s o n o l a s e g r e t a r i a d i t u t t i " , s c a n d i t o d a E l l y S c h l e i n a M o n t e p u l c i a n o , t o r n a n o a d i r r i g i d i r s i i r a p p o r t i a l l ' i n t e r n o d e l P d . I n p a r t i c o l a r e , è l a v e n t i l a t a m o d i f i c a d e l l o S t a t u t o a n o n c o n v i n c e r e l a m i n o r a n z a . A p r o p o r l a e r a s t a t a M i c h e l a D i B i a s e , e s p o n e n t e d i p u n t a d i A r e a d e m a M o n t e p u l c i a n o : " V o t i a m o a l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e c h e S c h l e i n s a r à l ' u n i c a c a n d i d a t a d e l P d " i n c a s o d i p r i m a r i e d i c o a l i z i o n e , l a p r o p o s t a c h e p a r e s t i a p r e n d e n d o p i e d e . " U n a f o r z a t u r a " , s e c o n d o l a m i n o r a n z a . T a n t o p i ù , s i r i c o r d a , c h e s a r e b b e l a s e c o n d a m o d i f i c a ' a d E l l y m ' . E n r i c o L e t t a , d a s e g r e t a r i o , c a m b i ò l o S t a t u t o p e r c o n s e n t i r e a S c h l e i n , n o n t e s s e r a t a P d , d i p o t e r c o r r e r e a l c o n g r e s s o . M a p e r c h è t a n t a p e r p l e s s i t à ? V o l e t e t e n e r v i l e m a n i l i b e r e ? " N e s s u n o r e m a c o n t r o l a s e g r e t a r i a c h e è g i à l a c a n d i d a t a p r e m i e r d e l P d , s e c o n d o i l n o s t r o S t a t u t o - r i s p o n d e u n e s p o n e n t e d e l l ' a r e a r i f o r m i s t a - . S i t e m e c h e s i c a n d i d i S i l v i a S a l i s o M a n f r e d i c h e , p e r a l t r o , n o n s o n o d e l P d ? O c h e l o f a c c i a D e c a r o ? S t i a m o p a r l a n d o d e l n i e n t e . . . P i u t t o s t o , i l f a t t o c h e s i d e b b a b l i n d a r e l a s e g r e t a r i a c o n u n a m o d i f i c a d e l l o S t a t u t o o i n s u b o r d i n e c o n u n O d g , è u n a d i m o s t r a z i o n e d i d e b o l e z z a " . I r i f o r m i s t i c h i e d o n o a n c h e l a c o n v o c a z i o n e d e l l a D i r e z i o n e p r i m a d e l l ' A s s e m b l e a d e l 1 4 d i c e m b r e . S i r i c o r d a c h e d u r a n t e i l 2 0 2 5 t a t a c o n v o c a t a s o l o d u e v o l t e , a f e b b r a i o e p o i p i ù d i r e c e n t e p e r a p p r o v a r e l e c a n d i d a t u r e a l l e r e g i o n a l i . " L a D i r e z i o n e è i l l u o g o d e l c o n f r o n t o p o l i t i c o p e r c a p i r e c o s a a b b i a m o a l l e s p a l l e e c o s a a b b i a m o d a v a n t i . L a l e g g e e l e t t o r a l e , n o d i d i p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e , i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a : a b b i a m o u n ' a g e n d a p i e n i s s i m a " . U n c o n f r o n t o c h e n o n p u ò s v o l g e r s i i n u n c o n s e s s o c o m e q u e l l o d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e c h e " f a c c i a m o p o i n e l l o s t e s s o g i o r n o d i A t r e j u c o m e c o n t r o p r o g r a m m a z i o n e a l l a M e l o n i . I l m a n c a t o c o n f r o n t o , l o r i p r i s t i n i a m o i n d i f f e r i t a . . . T u t t o c o m p r e n s i b i l e m a s i r i s c h i a d i s v i l i r e i l r u o l o d e l l ' A s s e m b l e a " .