R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n a f u o c o d i f i l a d i i n t e r v e n t i . L a m i n o r a n z a c h i e d e v a d a t e m p o u n a r i u n i o n e d e l l a D i r e z i o n e e s t a v o l t a n o n v a n n o i n s c e n a c o m p r o m e s s i . G l i e s p o n e n t i r i f o r m i s t i i n t e r v e n g o n o t u t t i , s u b i t o d o p o l a r e l a z i o n e d i E l l y S c h l e i n . " R i s p e t t o p e r t u t t i , m a è s b a g l i a t o d a r e l ' i d e a c h e n e l P d c i s i a n o l i n e e d i v e r s e . N o n c i s o n o d u e , t r e l i n e e : l a l i n e a d e l P d è u n a " , h a d e t t o i n c h i u s u r a l a s e g r e t a r i a . U n d e t o n a t o r e . " U n g r u p p o d i r i g e n t e e l e t t o h a c e r t a m e n t e i l d i r i t t o d i m e t t e r e i n c a m p o l a l i n e a p o l i t i c a s u c u i h a v i n t o i l c o n g r e s s o , m a n o n h a i l d i r i t t o d i c a m b i a r e l a n a t u r a d i u n p a r t i t o . E d è q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o " , a t t a c c a P i n a P i c i e r n o . " I l P d n o n è n a t o c o m e u n p a r t i t o d i s i n i s t r a i d e n t i t a r i o , n o n è n a t o c o s ì . E ' n a t o c o m e u n p a r t i t o r i f o r m i s t a d i c e n t r o - s i n i s t r a . I l P d è a n c o r a c a s a p e r i d e m o c r a t i c i , p e r i l i b e r a l i ? E c i o è p e r m e e p e r q u e l l i c h e l a p e n s a n o c o m e m e ? I o c o n t i n u o a s p e r a r e d i s ì " , i n c a l z a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e . E a v v e r t e . " F a c c i a m o a t t e n z i o n e p e r c h é s u i t e r r i t o r i c ' è g i à u n a l e n t a m a p r o g r e s s i v a t e n d e n z a d i d i r i g e n t i c h e s t a n n o l a s c i a n d o i l P d , t a n t i f o n d a t o r i n o n s i r i c o n o s c o n o p i ù , n o n r i c o n o s c o n o p i ù i l P d . P e n s o a l l e p a r o l e d i P r o d i , p e n s o a q u e l l e d i V e l t r o n i , e p o t r e i c o n t i n u a r e p e r c h é l a l i s t a è l u n g a " . S i c o n t e s t a a S c h l e i n l o ' s p o s t a m e n t o ' a s i n i s t r a d e l P d . S i c o n t e s t a l a m a n c a n z a d i p l u r a l i s m o e d i l u o g h i d i c o n f r o n t o . S i c o n t e s t a n o a l c u n e u s c i t e , d a u l t i m o l ' a c c o s t a m e n t o a C a s a p o u n d d i c h i v o t a S ì a l r e f e r e n d u m . D i c e G i o r g i o G o r i : " T r o v o i n a c c e t t a b i l e c h e s i f a c c i a p a s s a r e d a t r a d i t o r e , c o l l u s o c o l n e m i c o , c h i i n v e c e - d e l n o s t r o c a m p o o p a r t i t o - v o t e r à S ì . E i n v e c e s i a m o a n c o r a a ' c h i m i n a l ' u n i t à d e l p a r t i t o a i u t a l a d e s t r a ' . P e g g i o : s i a m o a r r i v a t i a d a c c u s a r e c h i v o t a S ì d i a c c o m p a g n a r s i c o n i f a s c i s t i , d i e s s e r e c i o è n e m i c o d e l l a C o s t i t u z i o n e , a l p a r i d e i f a s c i s t i " . E p o i S a n d r a Z a m p a : " I l P d n o n p u ò e q u i p a r a r e a C a s a p o u n d c h i v o t a s ì a l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a e n o n p u ò t o l l e r a r e c h e s i d i a d e l ' m a i a l e ' a c h i è s i o n i s t a " . G o r i r i c h i a m a i l P d a u n a m a g g i o r e c r e d i b i l i t à : " P e r e s s e r e c r e d i b i l i c o m e f o r z a d i g o v e r n o b i s o g n a a s s u m e r e l a r e a l t à c o m e b a s e d e l l ' a z i o n e p o l i t i c a " e n o n p r o s p e t t a r e " p r o m e s s e i r r e a l i z z a b i l i " . E P i c i e r n o i n v i t a a r a d i c a l i z z a r e : " C o n t i n u o a p e n s a r e c h e l ' a l t e r n a t i v a n o n n a s c e d a u n a p o l a r i z z a z i o n e p e r m a n e n t e . Q u e s t o v a l e p e r i l r e f e r e n d u m e p e r i l c l i m a p o l i t i c o g e n e r a l e . T u t t i n o i n o n v e d i a m o l ' o r a d i m a n d a r e a c a s a q u e s t a d e s t r a t e r r i b i l e , m a e v i t i a m o d i a s s u m e r e l o s t i l e p o l i t i c o e c o m u n i c a t i v o d i F d I " . P o i l a n c i a u n a t t a c c o d i r e t t o a S c h l e i n : " D a m e s i d i c i a m o c h e s e r v e u n n u o v o i n t e r n a z i o n a l i s m o p r o g r e s s i s t a , d e m o c r a t i c o , c h e n o n p o s s i a m o v i v e r e i l p a r a d o s s o c h e s i a n o i s o v r a n i s t i a c o s t r u i r e i l g i u s t o e v e r o e n e c e s s a r i o . M a c o m e l o c o s t r u i a m o s e i n 4 a n n i d i i n v a s i o n e r u s s a n o n s i è m a i a n d a t i a K i e v c h e è l a f r o n t i e r a , è i l s i m b o l o , l ' i d e a d e l l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a n a z i o n a l e ? P e r c h é n o n b a s t a d i r s i e u r o p e i s t i , n o n b a s t a d i r s i l e c o s e , l e c o s e b i s o g n a f a r l e " . L o r e n z o G u e r i n i i n s i s t e s u l l a n e c e s s i t à d i c o n f r o n t o d e n t r o i l P d . C i s o n o t e m i d i c u i b i s o g n a d i s c u t e r e . C o m e l a d i f e s a . " V o g l i a m o s u q u e s t i t e m i a s s u m e r c i u n a r e s p o n s a b i l i t à o l i s c i a m o i l p e l o a l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a ? V o g l i a m o p r o v a r e a f a r e u n a d i s c u s s i o n e s e r i a ? P e r c h é q u e s t o s e r v e p o i a d a n d a r e c o n u n i m p i a n t o v e r o a l l a d i s c u s s i o n e c o n i n o s t r i a l l e a t i " . P o i s o t t o l i n e a : " I o s o n o r i s p e t t o s o d e i t e m p i d i t u t t i , p e r ò r a g a z z i n o n è c h e p o s s i a m o f a r c i m e n a r e p e r i l n a s o d a C o n t e c h e n o n v u o l e m a i u n a d i s c u s s i o n e e u n t a v o l o i n c u i c i c o n f r o n t i a m o s u l p r o g r a m m a . S e c i p o r t a a r i d o s s o d e l l e e l e z i o n i , a t t e n z i o n e , r i s c h i a m o d i d o v e r c o m p r o m e t t e r e l e r a g i o n i p r o g r a m m a t i c h e , p o l i t i c h e a l l e e s i g e n z e d i u n ' a l l e a n z a . E i o q u e s t o c r e d o s i a u n e r r o r e e u n r i s c h i o c h e n o n p o s s i a m o c o r r e r e " , a v v e r t e G u e r i n i . P i e r o F a s s i n o r i c h i a m a S c h l e i n : " L a l i n e a d i u n p a r t i t o è f r u t t o d i u n a s i n t e s i , n o n u n a g i u s t a p p o s i z i o n e d i p i a t t a f o r m e i n c o m u n i c a b i l i f r a l o r o " , s e r v e " u n p e r c o r s o d i c o s t r u z i o n e e s i n t e s i c h e c o n s e n t a a t u t t i d i r i t r o v a r s i . A l t r i m e n t i c ’ è u n p r o b l e m a : c h i l a p e n s a d i v e r s a m e n t e , s i s e n t e e s t r a n e o a l p a r t i t o " . E d a n c o r a S i m o n a M a l p e z z i : " N e l l a d i s c u s s i o n e c ' è l a p o s s i b i l i t à d i f a r f u n z i o n a r e m e g l i o i l n o s t r o p a r t i t o , q u i n d i m i a s p e t t o c h e l e D i r e z i o n i s i a n o s e m p r e c o n v o c a t e c o n l a p u n t u a l i t à r i c h i e s t a d a l n o s t r o S t a t u t o " .