R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o i m p e g n o è v o l t o a r e n d e r e i l P d p i ù f o r t e " . L i a Q u a r t a p e l l e , d e p u t a t a e d e s p o n e n t e d e l l a m i n o r a n z a d e m , r i s p o n d e c o s ì q u a n d o l e v i e n e c h i e s t o d e l l e v o c i s u l p o s s i b i l e a d d i o a l P d d a p a r t e d e i r i f o r m i s t i . " C i s o n o t a n t e f o r z e r i f o r m i s t e f u o r i d a l P d - a g g i u n g e Q u a r t a p e l l e a l l ' A d n k r o n o s - m a p e n s o c h e c i s i a n o a n c o r a p i ù f o r z e e d e l e t t r o n i r i f o r m i s t i d e n t r o i l P d . I l n o s t r o l a v o r o è c o n l o r o " . Q u a n t o a l l a r i c h i e s t a a d E l l y S c h l e i n d i c o n v o c a r e l a D i r e z i o n e , o s s e r v a : " C h i e d e r e u n a d i r e z i o n e s i g n i f i c a v o l e r b e n e a l P d . N e s s u n o , i n u n a f a s e c o s ì c o m p l e s s a e d i f f i c i l e , h a l a v e r i t à i n t a s c a e l a d i s c u s s i o n e a p p r o f o n d i t a , d e m o c r a t i c a c h e è p o s s i b i l e f a r e i n u n a d i r e z i o n e p u ò a i u t a r e . C o m e m i n o r a n z a a b b i a m o u n c o m p i t o : q u e l l o d i c o n t r i b u i r e a a n i m a r e u n d i b a t t i t o f r a n c o , a n c h e d u r o , c h e p e r ò n o n p e r d a m a i i l c a r a t t e r e p r o p o s i t i v o . P i ù f o r t e è i l P d p i ù f o r t e l a d e m o c r a z i a i t a l i a n a " .