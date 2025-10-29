R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I o d i c o c h e l a l e a d e r s h i p s i c o n q u i s t a , s o p r a t t u t t o q u a n d o m e t à d e g l i i t a l i a n i s i a s t e n g o n o , q u a n d o s i d i c e ' i o v o g l i o f a r e q u e s t o , q u e s t o e q u e s t o ' . U n o d e v e a v e r e u n a m p i o s p e t t r o i n t e r e s s e . Q u e l l o c h e a v v i e n e n e l P d è i n t e r e s s a n t e : f i n a l m e n t e s i c o m i n c i a a d a v e r e u n a a r t i c o l a z i o n e , - n o n s i è a n c o r a a r r i v a t i a d a p p r o f o n d i r e p r o g r a m m i - n e l l a d i s c u s s i o n e e n e l l e p o s i z i o n i . N o i f a c e m m o l a F a b b r i c a d e l p r o g r a m m a : e r a n o d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e s o n o s t a t e c h i a m a t e . L a d e m o c r a z i a v u o l d i r e p o p o l o " . L o d i c e R o m a n o P r o d i a C i r c o M a s s i m o i n o n d a s t a s e r a s u l N o v e .