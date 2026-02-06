R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l p l u r a l i s m o n o n è u n a c o n c e s s i o n e , n o n è l a s c i a r p a r l a r e q u a l c u n o e p o i f a r e c o m e s e n u l l a f o s s e p e r c h é c ' è g i à u n ' a l t r a l i n e a , n o n è g e n e r i c a t o l l e r a n z a " . L o h a d e t t o P i n a P i c i e r n o a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " C i p u ò e s s e r e u n i t à a n c h e a v e n d o p o s i z i o n i d i v e r s e , s e q u e l l e p o s i z i o n i v e n g o n o a s c o l t a t e , r i c o n o s c i u t e e a p p r e z z a t e . N o n s i è p i ù u n i t i q u a n d o i n v e c e l e d i f f e r e n z e v e n g o n o r i d o t t e a l l ' i n v i s i b i l i t à , i n s u l t a t e , a n n i c h i l i t e e l ì n a s c e l a f r a t t u r a " , h a s p i e g a t o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e .