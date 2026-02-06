R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a m e s i d i c i a m o c h e s e r v e u n n u o v o i n t e r n a z i o n a l i s m o p r o g r e s s i s t a , d e m o c r a t i c o , c h e n o n p o s s i a m o v i v e r e i l p a r a d o s s o c h e s i a n o i s o v r a n i s t i a c o s t r u i r e i l g i u s t o e v e r o e n e c e s s a r i o . M a c o m e l o c o s t r u i a m o s e i n 4 a n n i d i i n v a s i o n e r u s s a n o n s i è m a i a n d a t i a K i e v c h e è l a f r o n t i e r a , è i l s i m b o l o , l ' i d e a d e l l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a n a z i o n a l e ? P e r c h é n o n b a s t a d i r s i e u r o p e i s t i , n o n b a s t a d i r s i l e c o s e , l e c o s e b i s o g n a f a r l e " . L o d i c e , a q u a n t o v i e n e r i f e r i t o , P i n a P i c i e r n o a l l a D i r e z i o n e P d .