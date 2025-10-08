R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A M i l a n o i l 2 4 o t t o b r e i r i f o r m i s t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s i r i t r o v a n o p e r r i p a r t i r e d a l l a c r e s c i t a , l a p r i o r i t à d e l l e p r i o r i t à . N e l l ’ i n c o n t r o p u b b l i c o , a p e r t o , l a c r e s c i t a s a r à d e c l i n a t a n e i s u o i v a r i a m b i t i : q u e l l a e c o n o m i c a , d i w e l f a r e e f o r m a z i o n e , p e r u n a I t a l i a p i ù c o m p e t i t i v a e g i u s t a , p i ù l i b e r a e s i c u r a , p i ù r e s p o n s a b i l e e l e g a t a s a l d a m e n t e a l l a s u a p r o s p e t t i v a e u r o p e a . C r e s c e r e , d u n q u e , c o m e s f i d a e p r o g e t t o , c o m e u r g e n z a p e r c h é s e n z a c r e s c i t a n o n s i p r o t e g g e i l w e l f a r e . C r e s c i t a c o m e p r o s p e t t i v a p e r u n a p r o p o s t a d i g o v e r n o d e l P a e s e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l P i n a P i c i e r n o d e l P d .