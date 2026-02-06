( A d n k r o n o s ) - G l i a s t e n u t i s u l l a r e l a z i o n e d i E l l y S c h l e i n , t r a i p r e s e n t i i n D i r e z i o n e e q u e l l i d a r e m o t o , s a r e b b e r o p o c o m e n o d i u n a v e n t i n a , a q u a n t o r i f e r i s c o n o f o n t i d e l l a m i n o r a n z a . T r a q u e s t i : P i n a P i c i e r n o , G i o r g i o G o r i , L o r e n z o G u e r i n i , S i m o n a M a l p e z z i , P i e r o F a s s i n o , G r a z i a n o D e l r i o , S a n d r a Z a m p a , W a l t e r V e r i n i , L i a Q u a r t a p e l l e , C l a u d i a M a n c i n a , S a l v a t o r e M a r g i o t t a , S t e f a n i a P e z z o p a n e , S t e f a n o L e p r i , E l i s a b e t t a G u a l m i n i .