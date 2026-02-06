R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a s e g r e t a r i a h a d e t t o c h e v u o l e f a v o r i r e i l p l u r a l i s m o e a n c h e c h e l a l i n e a è u n a , c o n d i v i d o c h e c i d e b b a e s s e r e u n a l i n e a d e l p a r t i t o m a p e r q u e s t o a b b i a m o b i s o g n o d i a u m e n t a r e g l i s p a z i i n c u i n o i p o s s i a m o c o n t r i b u i r e " . L o h a d e t t o S i m o n a M a l p e z z i n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a D i r e z i o n e d e l P d , s o t t o l i n e a n d o t r a l ' a l t r o : " C h i f a p a r t e d e l l a m i n o r a n z a r a p p r e s e n t a l e c u l t u r e f o n d a t i v e d e l p a r t i t o , c h e h a n n o l o s t e s s o d i r i t t o d i c i t t a d i n a n z a . P e r v i n c e r e l e e l e z i o n i c ' è b i s o g n o d i t u t t i " . ,