R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " P o t e r c o n v o c a r e D i r e z i o n i n e i t e m p i o p p o r t u n i g a r a n t i s c e , s e c o n d o m e , a l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d i e s s e r e p i ù f o r t e . N e l l a d i s c u s s i o n e c ' è l a p o s s i b i l i t à d i f a r f u n z i o n a r e m e g l i o i l n o s t r o p a r t i t o , q u i n d i m i a s p e t t o c h e l e D i r e z i o n i s i a n o s e m p r e c o n v o c a t e c o n l a p u n t u a l i t à r i c h i e s t a d a l n o s t r o S t a t u t o " . L o h a d e t t o l a s e n a t r i c e d e l P d S i m o n a M a l p e z z i n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " L a f a t i c a d i p r o v a r e a l a v o r a r e p e r t r o v a r e u n a l i n e a c o m u n e , p e r a c c o g l i e r e e s s e r e l e i s t a n z e c h e l a m i n o r a n z a p r o p o n e , r e n d e i l p a r t i t o p i ù f o r t e e p i ù l a r g o , c o n m a g g i o r i p o s s i b i l i t à d i v i n c e r e " , h a d e t t o a n c o r a M a l p e z z i c h e , t r a l e a l t r e c o s e , h a d e f i n i t o u n o " s c i v o l o n e " i l v i d e o s u i s o c i a l d e l P d s u l r e f e r e n d u m : " P e n s o c h e p o l i t i c a m e n t e q u e l l o c h e è s u c c e s s o q u e s t a s e t t i m a n a s u l l a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e s i a s t a t o u n p r o b l e m a p o l i t i c o , è s t a t a u n a c o m u n i c a z i o n e s b a g l i a t a " .