R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o E l l y S c h l e i n h a f r e t t o l o s a m e n t e d i c h i a r a t o c h i u s o i l c a s o d e i G i o v a n i d e m o c r a t i c i d i B e r g a m o , d o p o l e d i s t r a t t e s c u s e f o r m u l a t e d a q u e s t i u l t i m i p e r a v e r p o s t a t o u n c a r t e l l o c o n l a s c r i t t a : ‘ M e g l i o m a i a l e c h e s i o n i s t a ’ c o n t a n t o d i d i s e g n o d i m a i a l e z a n n u t o . M a , p e r l ’ a p p u n t o , s i t r a t t a d i s c u s e d i s t r a t t e , t a n t ’ è v e r o c h e i l c a r t e l l o r e s t a t u t t o r a n e l p o s t d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 5 , c o n i l q u a l e h a n n o p e n s a t o b e n e d i c e l e b r a r e i d u e a n n i e s a t t i d a i m a s s a c r i p e r p e t r a t i d a H a m a s s u 1 4 0 0 i s r a e l i a n i , i n g r a n p a r t e l o r o c o e t a n e i " . L o s c r i v e s u X L u c i o M a l a n , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o . " I n q u e l p o s t , p e r a l t r o , c a m p e g g i a a l p r i m o p o s t o l a f o t o d i u n a m a n i f e s t a z i o n e c o n l a s c r i t t a : ‘ B e r g a m o h a s c e l t o d a c h e p a r t e s t a r e ’ , s l o g a n c h e - i n t u t t i i c o r t e i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l n o m e d e l l a c i t t à - c o n t i n u a c o n l a r i m a : ‘ P a l e s t i n a l i b e r a d a l f i u m e f i n o a l m a r e ’ , l i b e r a c i o è d a i ‘ p e g g i o c h e m a i a l i ’ s i o n i s t i . L ’ o n o r e v o l e S c h l e i n - c o n c l u d e l ' e s p o n e n t e d i F d i - a v r e b b e d o v u t o c o n t r o l l a r e u n p o ’ m e g l i o p r i m a d i e s e r c i t a r e l a s u a r a p i d i s s i m a p l e n a r i a i n d u l g e n z a . L a d e r i v a e s t r e m i s t a d e l s e c o n d o p a r t i t o i t a l i a n o è p r e o c c u p a n t e " .