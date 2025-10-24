R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n ‘ F a c c i a m o i l p u n t o ’ v o g l i a m o d i s c u t e r e t e m i c o n c r e t i e r i f l e t t e r e s u l r u o l o d e l l e o p p o s i z i o n i n e l c o n t r a s t a r e l e s c e l t e s c e l l e r a t e d e l l a d e s t r a a l G o v e r n o c h e d i m o s t r a , g i o r n o d o p o g i o r n o , d i v o l e r s p a c c a r e i l P a e s e , s o c i a l m e n t e e t e r r i t o r i a l m e n t e . L e r i f o r m e c o s t i t u z i o n a l i - d a l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e a l p r e m i e r a t o , f i n o a l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a - i m p o s t e d a l l a d e s t r a s e n z a n e s s u n c o n f r o n t o c o n i l P a r l a m e n t o s o n o l ’ e s e m p i o p i ù e v i d e n t e d e l t e n t a t i v o d e l l a m a g g i o r a n z a d i i n t a c c a r e l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i , a t t a c c a r e l a d e m o c r a z i a l i b e r a l e , m i n a r e l a c o e s i o n e t e r r i t o r i a l e . P e r n o i l a R e p u b b l i c a d e v e i n c l u d e r e e d a r e v o c e a n c h e a i t e r r i t o r i p i ù p e r i f e r i c i ” , h a d i c h i a r a t o i l s e n a t o r e P d M a r c o M e l o n i , a p r e n d o l a d u e g i o r n i ‘ F a c c i a m o i l p u n t o ’ o r g a n i z z a t a o g g i e d o m a n i a l l ’ E x m a d i C a g l i a r i . “ V o g l i a m o c o i n v o l g e r e l a c o m u n i t à s a r d a i n u n a r i f l e s s i o n e s u l l e p r i o r i t à d e l l a n o s t r a t e r r a e d i m o s t r a r e c h e u n g o v e r n o p r o g r e s s i s t a , c a p a c e d i u n i r e P d e l e a l t r e f o r z e d e m o c r a t i c h e e p r o g r e s s i s t e , n o n s o l o è p o s s i b i l e , m a è n e c e s s a r i o . L a S a r d e g n a p u ò e d e v e e s s e r e i l l a b o r a t o r i o d i q u e s t o p r o g e t t o . O r a d o b b i a m o s e n t i r c i t u t t i i m p e g n a t i a c o s t r u i r e i l p r o g e t t o p e r c a n d i d a r c i a g o v e r n a r e l ’ I t a l i a d a l 2 0 2 7 , ” h a c o n c l u s o i l s e n a t o r e q u e s t o r e d i P a l a z z o M a d a m a .