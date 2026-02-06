R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a e i l P d s o n o c h i a m a t i a p r e c i s a r e e i n t e g r a r e i l l o r o p r o f i l o , s e v o g l i o n o a u m e n t a r e l e p o s s i b i l i t à d i s u c c e s s o . S e r v e i n t e g r a r e l a v i s i o n e p r o g r e s s i s t a c o n u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l e t r a d i z i o n i " . L o h a d e t t o S t e f a n o L e p r i a l l a D i r e z i o n e P d . " O c c o r r e a b b a n d o n a r e u n a c e r t a t e n d e n z a m a s s i m a l i s t a : g i u s t o a v e r e o b i e t t i v i d i c a m b i a m e n t o r a d i c a l e m a è s b a g l i a t o i l l u d e r s i d i p o t e r c a m b i a r e t u t t o e s u b i t o . I c a m b i a m e n t i v a n n o f a t t i p e r t a p p e e a c c o m p a g n a t i . I n o l t r e , u n a p p r o c c i o e c o n o m i c i s t a e i s t i t u z i o n a l i s t a è f o n d a m e n t a l e m a n o n b a s t a . O g g i i l c o n s e n s o s i m i s u r a a n c h e c o n i l d e s i d e r i o d i r e l a z i o n i v e r e , d i a p p a r t e n e n z a e d i i d e n t i t à ” .