R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " C a p o t a v o l a è d o v e m i s i e d o i o " . C h i s s à s e M a s s i m o D ' A l e m a l ' h a p r o n u n c i a t a d a v v e r o l a c e l e b r e f r a s e c h e g l i v i e n e a t t r i b u i t a d a i t e m p i d e l l a F g c i . D i c e r t o c ' è c h e , p e r l u n g o t e m p o , e r a i l n u m e r o d i t e l e f o n o d e l l ' e x p r e m i e r c h e b i s o g n a v a f a r e p e r s a p e r e c h i c o m a n d a v a . E c h i s s à d o v ' e r a s e d u t a E l l y S c h l e i n a l t a v o l o d e l l a D i r e z i o n e d e l P d , a c a p o t a v o l a ? " C h i e d o r i s p e t t o p e r t u t t i , m a l a m a g g i o r a n z a h a u n a l i n e a c h i a r a . S i p u ò e s s e r e p i ù o m e n o d ' a c c o r d o , m a l a l i n e a è u n a " , h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e m U n p a s s a g g i o , a l l a f i n e d e l l ' i n t e r v e n t o a l ' p a r l a m e n t i n o ' P d , c h e h a s c a t e n a t o l e p o l e m i c h e d e l l a m i n o r a n z a . " I l p l u r a l i s m o n o n è u n a c o n c e s s i o n e " , h a r e p l i c a t o P i n a P i c i e r n o . L a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e , i n c o m p a g n i a d i a l t r i 1 0 , s i è a s t e n u t a s u l l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a . L a ' c h i u s a ' d e l l a S c h l e i n i n D i r e z i o n e , p e r ò , h a r i a v v o l t o i l n a s t r o d e i r i c o r d i d e l N a z a r e n o , s o l l e c i t a n d o p a r a g o n i n o n s o l o n e l P d . N e g l i a n n i ' 8 0 a c o m a n d a r e a v i a d e l C o r s o , e n o n s o l o , e r a B e t t i n o C r a x i . C o n t r o d i l u i l e a c c u s e d i u n c e r t o e c c e s s o d i l e a d e r i s m o n o n s o n o m a i m a n c a t e . " i l t e d e s c o " , l o c h i a m a v a R e p u b b l i c a . G e n n a r o A c q u a v i v a , b r a c c i o d e s t r o d e l l e a d e r s o c i a l i s t a , c i h a s c r i t t o a n c h e u n s a g g i o : ' D e c i s i o n e e p r o c e s s o p o l i t i c o . L a l e z i o n e d e l g o v e r n o d i C r a x i ' . A l c o n g r e s s o d i V e r o n a , n e l l ' 8 4 , C r a x i v i e n e a c c l a m a t o s e g r e t a r i o : " C e s a r i s m o " , t i t o l a q u a l c h e g i o r n a l e . D i l i n e a " u n i c a " i n D i r e z i o n e C r a x i s e n e i n t e n d e v a . T r a i t a n t i , u n o d e g l i e p i s o d i p i ù c e l e b r i r e s t a q u e l l o d e l c a m b i o d e l s i m b o l o d e l P s i : v i a f a l c e e m a r t e l l o . C r a x i l o p r e s e n t a a i d i r i g e n t i s o c i a l i s t i c o s ì , c o m e c o s a f a t t a . " N o n c i f u n e g l i o r g a n i s m i d i r i g e n t i , t r a n n e a l c u n e e c c e z i o n i , n e s s u n c o n f r o n t o , n e s s u n a d i a l e t t i c a " , r i c o r d ò G i o r g i o B e n v e n u t o a n n i d o p o . ( A d n k r o n o s ) - D a C r a x i a D ' A l e m a i l t r a g i t t o n o n è l u n g o : s t e s s o c a m p o d i g i o c o ( l a s i n i s t r a ) , s t a g i o n e p o l i t i c a i n p a r t e s o v r a p p o s t a . A n c h e i l ' l i d e r M a x i m o ' n o n è s t a t o i m m u n e d a l l e a c c u s e d i g o v e r n a r e i l p a r t i t o c o n u n e c c e s s o d i p i g l i o d e c i s i o n i s t a . N e l l a p r i m a v e r a d e l ' 9 5 , n e l l a D i r e z i o n e ( a n c o r a ! ) d e l l a Q u e r c i a s i p a r l a d e l l e a l l e a n z e p e r l e r e g i o n a l i . E ' G i o r g i o N a p o l i t a n o a p a r l a r e d i " m a n c a n z a d i d i s c u s s i o n e " n e l p a r t i t o . M e n t r e A l d o T o r t o r e l l a i n c a l z a : " L a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l a p o l i t i c a n o n s i g n i f i c a i m p r o v v i s a z i o n e d i p o s i z i o n i g i o r n o p e r g i o r n o o l a f i n e d i o g n i e l a b o r a z i o n e c o l l e g i a l e " . U n u n o - d u e m i c a d a p o c o . D ' A l e m a n o n s i s c o m p o n e . R a c c o n t a n o i r e t r o s c e n a d i a l l o r a c h e r i e s c e a r e p l i c a r e a g l i a p p u n t i d i N a p o l i t a n o s u l l e s u e p r e s e n z e i n T v t i r a n d o f u o r i u n b i g l i e t t i n o c o n l e c i f r e s u l l e c o m p a r s a t e s u l p i c c o l o s c h e r m o . Q u a l c h e a n n o d o p o è p r o p r i o D ' A l e m a a ' m e t t e r e i n m e z z o ' M a t t e o R e n z i s e g r e t a r i o d e l P d : " U n p a r t i t o a f o r t e c o m p o n e n t e p e r s o n a l e g e s t i t o c o n a r r o g a n z a " , p e r D ' A l e m a . I l r o t t a m a t o r e è u n a l t r o f i n i t o p i ù v o l t e n e l m i r i n o p e r l o s t i l e ' p e r s o n a l e ' c o n c u i i m p u g n a v a i l t i m o n e d e l N a z a r e n o . " C h e d o b b i a m o f a r e , d o b b i a m o c a n t a r e ' m e n o m a l e c h e R e n z i c ' è ? ' " , è u n a d e l l e s i n t e s i p i ù f u l m i n a n t i f a t t a d a R o b e r t o S p e r a n z a s u l l ' a r i a c h e t i r a v a n e l p a r t i t o p o c o p r i m a d i c o n s u m a r e l a s c i s s i o n e d e l l a s i n i s t r a . P i ù d i r e c e n t e , e n o n n e l P d , s o t t o i r i f l e t t o r i c ' è f i n i t o a n c h e A n g e l o B o n e l l i : " I V e r d i s o n o v i t t i m a d i u n a d e r i v a a u t o r i t a r i a e a u t a r c h i c a " , s c r i v e l a c o - p o r t a v o c e E l e o n o r a E v i n e l l a l e t t e r a i n c u i a n n u n c i a l ' a d d i o a l p a r t i t o g u i d a t o i n t a n d e m c o n B o n e l l i f i n o a d a l l o r a .