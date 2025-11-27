R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N u o v o a p p u n t a m e n t o d e i r i f o r m i s t i P d . D o p o q u e l l o d i M i l a n o s u l l a c r e s c i t a , s a b a t o m a t t i n a a P r a t o s i f a r à i l p u n t o s u i n n o v a z i o n e e c o m p e t i z i o n e c o n o s p i t i e d e s p e r t i i n m a t e r i a . N e l l e s t e s s e o r e , s e m p r e i n T o s c a n a a M o n t e p u l c i a n o , s a r à r i u n i t a a n c h e l a m a g g i o r a n z a P d n e l l a t r e g i o r n i o r g a n i z z a t a d a D a r i o F r a n c e s c h i n i , A n d r e a O r l a n d o e g l i e x - a r t . 1 . L a n u o v a ' g e o g r a f i a ' d e m , d o p o l ' a r t i c o l a z i o n e d e l l ' a r e a b o n a c c i n i a n a , n e l g i r o d i q u a l c h e c h i l o m e t r o . " N o n c ' è n e s s u n a v o l o n t à d i f a r e l a c o n t r o p r o g r a m m a z i o n e d i M o n t e p u l c i a n o " , d i c e F i l i p p o S e n s i m a u n a c a s u a l i t à d i d a t e c o i n c i d e n t i n e l p r i m o w e e k e n d d o p o l e r e g i o n a l i . " B u o n l a v o r o a M o n t e p u l c i a n o e b u o n l a v o r o a n o i " . L ' a p p u n t a m e n t o d i P r a t o è s t a t o o r g a n i z z a t o d a l l ' e x - s i n d a c o M a t t e o B i f f o n i , n e o c o n s i g l i e r e i n r e g i o n e T o s c a n a , c o n l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m G i o r g i o G o r i . A l c e n t r o d e l l a r i f l e s s i o n e , i l s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o . ' I n n o v a r e p e r c o m p e t e r e ' , i l t i t o l o d e l l ' i n i z i a t i v a a c u i p a r t e c i p a n o t r a g l i a l t r i l a v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a , L u c i a A l e o t t i , i l c o o r d i n a t o r e d i B a s e I t a l i a , M a r c o B e n t i v o g l i , i l p r e s i d e n t e d e l l a C n a , C l a u d i o B e t t a z z i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i N o m i s m a , A n d r e a B o n t e m p i , i p r o f e s s o r i M a r c o B u t i e T o m m a s o N a n n i c i n i . " D o p o u n l u n g o s o n n o - a r g o m e n t a S e n s i - i r i f o r m i s t i P d v o g l i o n o t o r n a r e a f a r s e n t i r e l a l o r o v o c e . C o n u n m e t o d o . I n t a n t o d i d i r s i l e c o s e e p o r t a r e u n c o n t r i b u t o d i p r o p o s t a e n o n d i p o l e m i c a . I n l i n e a c o n l ' i n i z i a t i v a d i M i l a n o , n e s s u n a p o l e m i c a m a r i v e n d i c a r e u n p r o f i l o d e l P d c h e è e r e s t a r i f o r m i s t a c o m e i g r a n d i p a r t i t i s o c i a l i s t i e u r o p e i , d a l l a S p d a i l a b u r i s t i i n g l e s i . U n p a r t i t o c o n v o c a z i o n e d i g o v e r n o " . S o n o g i à i n p r e p a r a z i o n e a l t r i a p p u n t a m e n t i , d o p o M i l a n o e P r a t o d e d i c a t i . I n c a n t i e r e f o c u s s u d i f e s a e s u s i c u r e z z a .