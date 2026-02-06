R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n D i r e z i o n e P d è s t a t o a c c o l t o u n o d g d e l l a m i n o r a n z a s u l l a p o l i t i c a e u r o p e a a f i r m a D e l r i o , G u e r i n i , G o r i , P i c i e r n o , F a s s i n o . " S i a m o a u n p u n t o d i s v o l t a p e r l ’ U n i o n e e u r o p e a . I l 1 2 f e b b r a i o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e u r o p e o A n t o n i o C o s t a - s i l e g g e n e l d o c u m e n t o - h a c o n v o c a t o u n c o n f r o n t o t r a i l e a d e r e u r o p e i p r i m a c o n l a P r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o M e t s o l a , p o i c o n M a r i o D r a g h i e d E n r i c o L e t t a s u i l o r o r a p p o r t i s u l l a c o m p e t i t i v i t à e i l m e r c a t o u n i c o , c h e h a n n o a v a n z a t o p r o p o s t e s p e c i f i c h e p e r u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e e u r o p e a , o r m a i i r r i m a n d a b i l e " . " S e r v e u n ’ E u r o p a p o l i t i c a , s t r a t e g i c a , n o n u n ’ E u r o p a m i n i m a . I l p a t r i m o n i o d i a n a l i s i c h e a b b i a m o , d a l l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a a l c o n t r a s t o d e l l e a u t o c r a z i e , d a l l a c r i s i d e l p a t t o a t l a n t i c o a l m u l t i p o l a r i s m o , d a l l ’ e c o n o m i a a l w e l f a r e e u r o p e o , è e n o r m e . L a d i r e z i o n e n a z i o n a l e i m p e g n a i l P d a d e d i c a r e a q u e s t i f o n d a m e n t a l i t e m i u n a d i s c u s s i o n e i n d i r e z i o n e n a z i o n a l e , i n s i e m e a l l a d e l e g a z i o n e d e g l i e u r o d e p u t a t i , e a p a r t i r e d a l “ M a n i f e s t o v e r s o g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a ” c h e h a n n o p r e s e n t a t o " .