R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i m p o r t a n t e c h e i l p a r t i t o s i a p r a a d u n a s c o l t o a i m o n d i e s t e r n i r i s p e t t o a l l a v o r o c h e d o b b i a m o f a r e p e r c o s t r u i r e l a n o s t r a p r o p o s t a p o l i t i c a p e r l e p r o s s i m e e l e z i o n i . B e n e q u e s t o a s c o l t o v e r s o l ' e s t e r n o e c h e s i a u n a s c o l t o p l u r a l e , c h e s i a u n a s c o l t o c h e s i r i v o l g a a n c h e a c h i n o n l a p e n s a c o m e n o i . D a l ì p o s s o n o a r r i v a r e s p u n t i i m p o r t a n t i d i r i f l e s s i o n e c h e p o s s o n o g u i d a r c i p o i n e l l e s c e l t e c h e n o i d o b b i a m o f a r e , c h e u n p a r t i t o c o m e i l n o s t r o d e v e s a p e r f a r e p e r i n t e r p r e t a r e l ' a m p i o s t r a t o d e l l a n o s t r a s o c i e t à " . L o d i c e , a q u a n t o v i e n e r i f e r i t o , L o r e n z o G u e r i n i a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " A s c o l t i a m o c i a n c h e t r a d i n o i , p e r c h é è i m p o r t a n t e c h e q u e s t o a v v e n g a " . C i d e v e e s s e r e " l a c o n s a p e v o l e z z a c h e d a l l ' a s c o l t o , a n c h e t r a p o s i z i o n i d i f f e r e n t i , n a s c e u n a r r i c c h i m e n t o p e r l a p r o p o s t a p o l i t i c a . N o n d e v e e s s e r e v i s s u t a c o m e u n f a s t i d i o , n o n d e v e e s s e r e v i s s u t a c o m e u n a d i f f i c o l t à , n o n d e v e e s s e r e v i s s u t a n e a n c h e c o m e l a v o l o n t à d i d i s t u r b a r e q u a l c u n o " . E a g g i u n g e . " G u a r d a t e , i o o g g i n o n s o n o v e n u t o q u a a f a r p o l e m i c a , n o n c ' h o v o g l i a n e a n c h e d i f a r l a . E n o n m e t t o q u a a d i s c u t e r e d i q u a n t e d i r e z i o n i a b b i a m o f a t t o , r i s p e t t o a l l o s t a t u t o . S e l ' a s s e m b l e a c h e a b b i a m o f a t t o a d i c e m b r e a n n u l l a l a m a n c a n z a d i d i r e z i o n i c h e a b b i a m o f a t t o p r i m a . N o n d i s c u t o d i q u e l l o , a n z i l a l i m i t o c o m e u n a b a t t u t a . F a c c i a m o i n m o d o c h e l e d i r e z i o n i n o n c i s i a n o o g n i m o r t e d i p a p a " . " I o c o m p r e n d o c h e a v o l t e l a p a c e p o l i t i c a r i c h i e d e d i n o n f a r e u n a r i u n i o n e , d i p o s t i c i p a r l a , p e r c h é q u e s t o s e r v e m a g a r i a s t e m p e r a r e l ' e m o t i v i t à d e l m o m e n t o r i s p e t t o a d a l c u n i p a s s a g g i . P e r ò i l u o g h i d i d i s c u s s i o n e d e l p a r t i t o v a n n o t e n u t i s e n z a p a u r a , s e r v o n o a t u t t i . D a l l a d i r e z i o n e u s c i r e m o p i ù f o r t i , u s c i r e m o p i ù c o n s a p e v o l i , u s c i r e m o p i ù r e s p o n s a b i l i z z a t i , u s c i r e m o c o n u n a p r o p o s t a a n c o r a p i ù f o r t e , p i ù e f f i c a c e a l l ' e s t e r n o . Q u i n d i n o n a b b i a m o p a u r a , n o n d o b b i a m o a v e r p a u r a d i p u n t i d i v i s t a d i v e r s i , L o d i c o a c h i h a r e s p o n s a b i l i t à n e l p a r t i t o , a q u a l u n q u e l i v e l l o : a b o l i a m o i l t e r m i n e l i t i g i o q u a n d o s i c h i e d e d i d i s c u t e r e " .