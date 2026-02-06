R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I o p e n s o c h e d o b b i a m o i n t e g r a r e a d i r e z i o n i d i q u e s t o t i p o , a n c h e d i r e z i o n i i n c u i a s s u m i a m o d e l l e d e c i s i o n i c h i a r e , p r e c i s e , f a c c i a m o l o d i v e n t a r e q u e l d o c u m e n t o i l p u n t o c e n t r a l e d e l p r o s s i m o o r d i n e d e l g i o r n o d e l l a n o s t r a d i r e z i o n e , m o b i l i t a n d o i l p a r t i t o , f a c e n d o l o d i s c u t e r e i n t o r n o a q u e l l a p r o s p e t t i v a " . L o d i c e L o r e n z o G u e r i n i a l l a D i r e z i o n e d e l P d , s e c o n d o q u a n t o v i e n e r i f e r i t o . G u e r i n i c i t a i l t e m a d e l l a d i f e s a . " S a p e t e c o s a c ' è s u g l i i n v e s t i m e n t i i n d i f e s a n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o ? Z e r o . A l l o r a v o g l i a m o s u q u e s t i t e m i a s s u m e r c i u n a r e s p o n s a b i l i t à o l a s c i a m o i l p e l o a l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a ? Q u e s t o i o v o g l i o c a p i r e q u a l è l a d i s c u s s i o n e c h e v o g l i a m o f a r e . M a n o n è c h e l o s t o d i c e n d o a E l l y , l o s t o d i c e n d o a n o i . V o g l i a m o p r o v a r e a f a r e u n a d i s c u s s i o n e s e r i a ? P e r c h é q u e s t o s e r v e p o i a n d a r e c o n u n i m p i a n t o v e r o a l l a d i s c u s s i o n e c o n i n o s t r i a l l e a t i " . " I o s o n o r i s p e t t o s o d e i t e m p i d i t u t t i , e p e r ò r a g a z z i n o n è c h e c i p o s s i a m o f a r c i m e n a r e p e r i l n a s o d a C o n t e c h e n o n v u o l e m a i u n a d i s c u s s i o n e e u n t a v o l o i n c u i c i c o n f r o n t i a m o s u l p r o g r a m m a . E l ' i n c o n t r o c o n l e o p p o s i z i o n i è f o n d a m e n t a l e d e n t r o l a d i m e n s i o n e p a r l a m e n t a r e . N o n p u ò d i v e n t a r e e p i s o d i c o n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n p r o g r a m m a p o l i t i c o c o n d i v i s o , p e r c h é s e c i p o r t a a r i d o s s o d e l l e e l e z i o n i , a t t e n z i o n e , r i s c h i a m o d i d o v e r c o m p r o m e t t e r e l e r a g i o n i p r o g r a m m a t i c h e p o l i t i c h e a l l e e s i g e n z e d i u n ' a l l e a n z a . E i o q u e s t o c r e d o s i a u n e r r o r e e u n r i s c h i o c h e n o n p o s s i a m o c o r r e r e " .