R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " N o i c r e d i a m o c h e l a d i s c u s s i o n e f a c c i a b e n e a l P d e a l l a a p o l i t i c a , l a d i s c u s s i o n e n o n è d i v i s i o n e , i l c o n f r o n t o n o n è s p a c c a t u r a , è l a p o l i t i c a . L ' a l t e r n a t i v a a i p a r t i t i c h e d i s c u t o n o è i l p a r t i t o d e l l e a d e r c h e n a s c e e m u o r e c o n i l l e a d e r d e l m o m e n t o . N o i n o n s i a m o q u e s t a c o s a . N o n d o b b i a m o a v e r p a u r a s e l a n o s t r a d i s c u s s i o n e è s e r i a , q u e s t o f a b e n e e a r r i c c h i s c e l a p r o p o s t a d e l p a r t i t o " . L o h a d e t t o L o r e n z o G u e r i n i a l l ' i n c o n t r o ' C r e s c e r e ' d e i r i f o r m i s t i a M i l a n o .