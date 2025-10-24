R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " M i h a n n o c h i e s t o d e l C e n t r o . H o d e t t o c h e è p o s i t i v o t u t t o c i ò c h e a l l a r g a i l c e n t r o s i n i s t r a m a b i s o g n a i n t e n d e r s i s u c o s a v o g l i a m o e s s e r e n o i . I l P d è t a l e s e h a l ' a m b i z i o n e d i p a r l a r e a t u t t a I t a l i a , s i a m o n a t i p e r q u e s t o , n o i s i a m o c a m p o p e r q u e s t o , p e r u n P d f o r t e , c h e r a f f o r z a l a c r e d i b i l i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a " . L o h a d e t t o L o r e n z o G u e r i n i a l l ' i n c o n t r o d e i r i f o r m i s t i a M i l a n o .