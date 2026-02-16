R o m a , 1 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " S o n o c o n v i n t a c h e , l e g i t t i m a m e n t e , i l P d h a c a m b i a t o n a t u r a . U n c a m b i a m e n t o d i t i p o s t r u t t u r a l e , p r o f o n d o , u n a m u t a z i o n e g e n e t i c a c h e p o r t a a d u n r i p o s i z i o n a m e n t o s u l l a s i n i s t r a r a d i c a l e , s u C o n t e , L a n d i n i , F r a t o i a n n i , B o n e l l i c h e t a g l i a l a c u l t u r a r i f o r m i s t a d i c u i h o s e m p r e f a t t o t e s t i m o n i a n z a " . L o h a d e t t o l ' e u r o d e p u t a t a E l i s a b e t t a G u a l m i n i a n n u n c i a n d o , c o n C a r l o C a l e n d a , l ' a d d i o a l G r u p p o S & D a S t r a s b u r g o e i l p a s s a g g i o a d A z i o n e e a l g r u p p o R e n e w E u . " S c h l e i n h a f a t t o u n c a p o l a v o r o , s i è p r e s a t u t t o i l p a r t i t o , h a u n a m a g g i o r a n z a d e l 9 2 % . E ' u n a g i o v a n e l e a d e r , l a p i ù l o n g e v a , h a m o d e l l a t o i l p a r t i t o s e c o n d o l a s u a i d e a - h a p r o s e g u i t o G u a l m i n i - . M a l o s p a z i o d i a g i b i l i t à p o l i t i c a p e r c h i h a u n a v i s i o n e d i v e r s a , d i u n P d d i g o v e r n o , s i è m o l t o r i d o t t o . O u n o s t a l ì t u t o i l g i o r n o c r i t i c a n d o l a s e g r e t a r i a i n n e g a t i v o o n o n t r o v a s p a z i o d i a g i b i l i t à p e r l e p r o p r i e i d e e e p e r d a r e i n d i c a z i o n i " .