R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P e r e s s e r e c r e d i b i l i c o m e f o r z a d i g o v e r n o b i s o g n a a s s u m e r e l a r e a l t à c o m e b a s e d e l l ’ a z i o n e p o l i t i c a " . L o d i c e G i o r g i o G o r i i n t e r v e n e n d o a l l a D i r e z i o n e P d s o f f e r m a n d o s i s u a l c u n i p u n t i . " P r i m o p u n t o : l a d i f e s a d e l l ’ E u r o p a , t e m a d i e n o r m e r i l i e v o e u r g e n z a , s u c u i a B r u x e l l e s e a S t r a s b u r g o a b b i a m o m o l t o l a v o r a t o e d i s c u s s o i n q u e s t i m e s i . I n p i ù o c c a s i o n i , a n c h e s e n o n o g g i , l a s e g r e t a r i a h a r i p e t u t o c h e i l P d è f a v o r e d e l l a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a e c o n t r o i l r i a r m o d e l l e s i n g o l e n a z i o n i . G i u s t o , d a l p u n t o d i v i s t a i d e a l e " . " M a - o s s e r v a l ' e u r o d e p u t a t o P d - c ’ è u n d a t o d i r e a l t à d a c o n s i d e r a r e . E l a r e a l t à è c h e l a d i f e s a n o n è u n a c o m p e t e n z a d e l l ’ U n i o n e . E ’ i n v e c e , a l p a r i d e l l a p o l i t i c a e s t e r a , u n a c o m p e t e n z a d e g l i S t a t i m e m b r i . L a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a è i l n o s t r o o r i z z o n t e , e q u a n d o a v r e m o g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a s a r à u n a l t r o d i s c o r s o . M a o g g i – e l a d i f e s a d e l l ’ E u r o p a è u n a q u e s t i o n e c h e s i p o n e o g g i – p a r t i r e d a g l i S t a t i n a z i o n a l i è u n a s c e l t a c h e n o n h a a l t e r n a t i v e . O v v i a m e n t e l a v o r a n d o p e r e v i t a r e l a f r a m m e n t a z i o n e e g l i s p r e c h i d e l p a s s a t o " . " A l t r a c o s a . S i c i t a s p e s s o P e d r o S a n c h e z , c h e s i s a r e b b e r i f i u t a t o d i a l z a r e l e s p e s e m i l i t a r i c o m e r i c h i e s t o d a T r u m p . N o n è p r o p r i o c o s ì . S a n c h e z h a c o n d i v i s o – a l p a r i d i t u t t i g l i a l t r i l e a d e r e u r o p e i – g l i o b i e t t i v i d i c a p a c i t à d e f i n i t i d a l l a N a t o l ’ e s t a t e s c o r s a , q u e l l i c h e p o r t a n o a s t i m a r e n e l 3 . 5 % d e l P i l l a s p e s a m i l i t a r e p e r l a d i f e s a . S e m p l i c e m e n t e h a d e t t o c h e r i u s c i r à a r a g g i u n g e r l i s p e n d e n d o m e n o , i l 2 , 1 % d e l P i l a n z i c h é i l 3 , 5 . M a n o n s c a m b i e r e i u n e s p e d i e n t e ' e s t e t i c o ' p e r u n a l i n e a p o l i t i c a , p e r c h é l a r e a l t à è c h e l a S p a g n a f a r à e s a t t a m e n t e q u e l c h e f a r a n n o g l i P a e s i m e m b r i d e l l a N a t o – e n o n p o t r e b b e e s s e r e d i v e r s a m e n t e " . " A l t r o e s e m p i o - a g g i u n g e G o r i - l a m o z i o n e d e l P d s u l l e p e n s i o n i . T u t t i s a n n o c h e i c o n t i p u b b l i c i s o n o a p p e s i a i c o n t i d e l l e p e n s i o n i , c h e a l o r o v o l t a s o n o a p p e s i a l m e c c a n i s m o c h e a d e g u a l ’ e t à p e n s i o n a b i l e a l l ’ a u m e n t o d e l l e a s p e t t a t i v e d i v i t a " e m i " s a r e i q u i n d i a s p e t t a t o u n d u r o a t t a c c o a l g o v e r n o p e r l a s c e l t a d e m a g o g i c a d i d i l u i r e s u t r e a n n i l o s c a t t o p r e v i s t o n e l 2 0 2 6 . E i n v e c e n o , l ’ a b b i a m o a c c u s a t o d e l c o n t r a r i o , e a b b i a m o a n z i p r o p o s t o l ’ a b o l i z i o n e d e l l ’ a d e g u a m e n t o . C o s a c h e – s e c o n d o i c o n t i d e l l a R a g i o n e r i a d e l l o S t a t o – p o r t e r e b b e i n 2 0 a n n i a d a u m e n t a r e i l d e b i t o p u b b l i c o d i 4 5 0 m i l i a r d i " . " F a t e m i c a p i r e : c o m e n a s c e q u e s t a c o s a ? S o n o 1 5 a n n i c h e i l P d d i f e n d e l a l e g g e F o r n e r o d a g l i a s s a l t i d i S a l v i n i . A b b i a m o i n t r o d o t t o a l t r e m i s u r e c o m e l ’ A p e S o c i a l e , O p z i o n e D o n n a , t u t e l e p e r i l a v o r i u s u r a n t i e i l a v o r a t o r i p r e c o c i , m a m a i a b b i a m o m e s s o i n d i s c u s s i o n e q u e l p r i n c i p i o , p e r l a s e m p l i c e r a g i o n e c h e s e l o m e t t i i n d i s c u s s i o n e v i e n e g i ù t u t t o . S e l ’ i d e a è q u e l l a d i c o n t r a s t a r e i p o p u l i s t i c o n p r o m e s s e c h e n o n p o t r e m o m a i m a n t e n e r e , b e ’ , d u b i t o c h e q u e s t o c i r e n d e r à p i ù c r e d i b i l i c o m e f o r z a d i g o v e r n o " .