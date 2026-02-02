R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A c c o l g o q u e s t o i n c a r i c o c o n o r g o g l i o , m a s o p r a t t u t t o c o n u n f o r t e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . L ’ o r g a n i z z a z i o n e n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e t e c n i c a , è u n a s c e l t a p o l i t i c a . S e n z a o r g a n i z z a z i o n e l a p a r t e c i p a z i o n e r e s t a e p i s o d i c a , l a s p e r a n z a r e s t a i n d i v i d u a l e . I l n o s t r o c o m p i t o è f a r e i l c o n t r a r i o : o r g a n i z z a r e l a s p e r a n z a , d a r l e f o r m a , t r a s f o r m a r l a i n p r e s e n z a , c o m u n i t à , f o r z a c o l l e t t i v a " . C o s ì P a k y T i a n i , 2 9 a n n i , S e g r e t a r i o d e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i d i B o l o g n a , c o m m e n t a l a s u a n o m i n a n e l l a S e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i , d o v e a s s u m e r à i l r u o l o d i R e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e e R e s p o n s a b i l e T e s s e r a m e n t o n a z i o n a l e . N e l r i n g r a z i a r e l a S e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i , V i r g i n i a L i b e r o , " p e r l a f i d u c i a e p e r a v e r m i v o l u t o i n s q u a d r a " , T i a n i a g g i u n g e : “ A r r i v o o g g i a q u e s t o r u o l o d o p o a n n i d i l a v o r o l o c a l e , c o n v i n t o c h e s e n z a o r g a n i z z a z i o n e l a p o l i t i c a r i s c h i d i r e s t a r e s o l o t e s t i m o n i a n z a . I l n o s t r o c o m p i t o è i n v e c e l ’ o p p o s t o : t r a s f o r m a r e l a p a r t e c i p a z i o n e i n f o r z a c o l l e t t i v a , i l d i s a g i o i n p r o p o s t a , l a s o l i t u d i n e i n c o m u n i t à . È q u e s t o , o g g i , i l s e n s o d e l l ’ o r g a n i z z a r e . H o b u o n e r a g i o n i p e r c r e d e r e c h e i l r a d i c a m e n t o s i a l a c o n d i z i o n e p e r t o r n a r e a e s s e r e c r e d i b i l i e i n c i s i v i . P e r q u e s t o v o g l i a m o l a v o r a r e p e r u n ’ o r g a n i z z a z i o n e n a z i o n a l e c a p a c e d i t e n e r e i n s i e m e c i r c o l i , t e r r i t o r i e g e n e r a z i o n i , d a n d o s t r u m e n t i r e a l i a c h i o g n i g i o r n o s c e g l i e d i i m p e g n a r s i " .