R o m a , 1 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L e s c r i t t e a p p a r s e o g g i a P i s t o i a c o n t r o R o b e r t o S p e r a n z a n o n s o n o s o l o u n a t t o v i l e , m a l ’ e n n e s i m o s e g n a l e d i u n c l i m a d ’ o d i o c h e i n q u e s t i a n n i è s t a t o a l i m e n t a t o s c i e n t e m e n t e . S i p u ò d i s c u t e r e d i t u t t o , m a t r a s f o r m a r e i l c o n f r o n t o p o l i t i c o i n i n s u l t i e m i n a c c e è i n a c c e t t a b i l e " . L o d i c e i l d e p u t a t o d e l P d M a r c o F u r f a r o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e S a n i t à a l l a C a m e r a e m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " S p e r a n z a h a g u i d a t o i l P a e s e i n u n o d e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i d e l l a n o s t r a s t o r i a r e c e n t e , c o n s e r i e t à e r e s p o n s a b i l i t à . C h i l o i n s u l t a , i n s u l t a a n c h e i l l a v o r o d i m e d i c i , i n f e r m i e r i e d i c h i h a l o t t a t o p e r s a l v a r e v i t e . M i a s p e t t o u n a c o n d a n n a c h i a r a e s e n z a a m b i g u i t à a n c h e d a l l a d e s t r a e d a l s i n d a c o , n o n c h é c a n d i d a t o P r e s i d e n t e , T o m a s i . P e r c h é q u a n d o s i s o f f i a s u l f u o c o d e l l e p a u r e , p o i l e f i a m m e n o n l e c o n t r o l l a p i ù n e s s u n o . S e r v e r i p o r t a r e i l d i b a t t i t o d e n t r o i c o n f i n i d e l r i s p e t t o : l e p e r s o n e p r i m a d i t u t t o , n o n l ’ o d i o d i p a r t e " , a g g i u n g e F u r f a r o .