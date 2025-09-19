R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i è s e n t i t a l a v o c e d e i r i f o r m i s t i i n q u e s t i 3 a n n i ? N o . B o n a c c i n i h a f a t t o i l l e a d e r d e l l a m i n o r a n z a ? N o . Q u i n d i n e s s u n o s t r a p p o , n e s s u n a s c i s s i o n e - s a r e b b e r i d i c o l a - m a u n a p r e s a d ' a t t o " . U n e s p o n e n t e d e l l a m i n o r a n z a c h e d o m a n i n o n p a r t e c i p e r à a l l a r i u n i o n e , o n l i n e , d i E n e r g i a P o p o l a r e r i a s s u m e c o s ì l o s t a t o d e l l ' a r t e a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a . U n a d i n a m i c a i n a t t o d a m e s i t r a ' d i a l o g a n t i ' e ' z o c c o l o d u r o ' c h e c h i e d e u n a p o s t u r a p i ù i n c i s i v a n e i c o n f r o n t i d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n s u l l a l i n e a . U n a d i n a m i c a c h e s p e s s o s i è c o n c r e t i z z a t a n e i v o t i d ' a u l a , s p e c i e s u l l a p o l i t i c a e s t e r a . A R o m a c o m e a S t r a s b u r g o . L ' u l t i m o c a s o u n p a i o d i g i o r n i f a q u a n d o L o r e n z o G u e r i n i , M a r i a n n a M a d i a e L i a Q u a r t a p e l l e h a n n o v o t a t o c o n t r o l a m o z i o n e d e i 5 S t e l l e s u G a z a m e n t r e l ' i n d i c a z i o n e d e l g r u p p o d e m e r a p e r l ' a s t e n s i o n e . A d a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u l l a f a c c e n d a , l a c o n v o c a z i o n e d e l l a D i r e z i o n e P d m a r t e d ì p r o s s i m o . L a p r i m a d o p o 7 m e s i , a r i d o s s o d e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e d e l l e r e g i o n a l i . U n a r i u n i o n e p e r f o r z a d i c o s e t u t t a d e d i c a t a a l v o t o . " U n a D i r e z i o n e e l e t t o r a l e " , c ' è c h i s i n t e t i z z a . D i c o n s e g u e n z a s e n z a p o s s i b i l i t à d i a p p r o f o n d i r e i l c o n f r o n t o . L o ' z o c c o l o d u r o ' d e l l ' a r e a r i f o r m i s t a a v e v a c h i e s t o c o n f o r z a u n a d i s c u s s i o n e n e l p a r t i t o d o p o i l f l o p d e i r e f e r e n d u m . L a r i c h i e s t a e r a s t a t a a v a n z a t a n e l l ' u l t i m a r i u n i o n e d i E n e r g i a P o p o l a r e . " U n a s e r i e d i i n t e r v e n t i a v e v a n o c h i e s t o l a c o n v o c a z i o n e d i u n a D i r e z i o n e . E r a g i u g n o . N o n s e n e è f a t t o n u l l a e d o r a c i s i v e d e i n p i e n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . . . D i r e z i o n e i n u t i l e e d u n q u e l o è a n c o r a d i p i ù l a r i u n i o n e d i E n e r g i a P o p o l a r e " . D i q u i l a d e c i s i o n e d i n o n p a r t e c i p a r e d a p a r t e d i d i v e r s i e s p o n e n t i d e l l ' a r e a d a G u e r i n i a P i n a P i c i e r n o a F i l i p p o S e n s i , t r a g l i a l t r i . " S t i a m o c e r c a n d o d i t e n e r e t u t t i i n s i e m e m a n o n s o f i n o a q u a n d o c i r i u s c i r e m o " , s p i e g a u n d i r i g e n t e d e l l ' a r e a ' d i a l o g a n t e ' c h e r i v e n d i c a c o m e l a m i n o r a n z a a b b i a a v u t o i n v e c e u n ' p e s o ' i n q u e s t i m e s i . " A l d i l à d e i c a n d i d a t i p r e s i d e n t e , l e l i s t e - c o n t i n u a i l d i r i g e n t e o f f t h e r e c o r d - s o n o p i e n e d i e s p o n e n t i r i f o r m i s t i . S u l l a l i n e a p o l i t i c a m a g a r i s i p o t e v a f a r e d i p i ù . E ' v e r o c h e S c h l e i n h a s p o s t a t o p i ù a s i n i s t r a i l P d m a h a a n c h e v i n t o i l c o n g r e s s o . E c o m u n q u e m i p e r m e t t o d i r i c o r d a r e a t u t t i c h e S c h l e i n s i è p r e s a i f i s c h i a l l a f e s t a d e l F a t t o p e r c h é s u l l ' U c r a i n a h a t e n u t o u n a l i n e a c h e è p i e n a m e n t e a n c h e n o s t r a " . U n b i l a n c i o c h e l o ' z o c c o l o d u r o ' d e m n o n v e d e a f f a t t o c o s ì i n p o s i t i v o . N é s u l l a l i n e a p o l i t i c a , n é s u l l a g u i d a d e l l a m i n o r a n z a . " B o n a c c i n i n o n è m a i s t a t o l e a d e r d e l l a m i n o r a n z a , m a i l p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o . O r a s i a m o t u t t i i m p e g n a t i n e l l e r e g i o n a l i e l a v o r i a m o t u t t i p e r v i n c e r e m a i l n o s t r o p u n t o d i v i s t a s u l l a p o l i t i c a e s t e r a c o m e s u l l ' e c o n o m i a p u ò e d e v e e s s e r e u n v a l o r e a g g i u n t o p e r i l P d " . I n s o m m a , d o p o l e r e g i o n a l i s i f a s u l s e r i o , i l m e s s a g g i o c h e a r r i v a d a l l o ' z o c c o l o d u r o ' . S e n z a n e s s u n a t e n t a z i o n e d i m i g r a r e a l t r o v e . " A t t o r n o a n o i s i m u o v o n o c o s e . C ' è l a c a s a r i f o r m i s t a , l a t e n d a . P o i c ' è F r a n c e s c h i n i p e r c u i n e l P d c i s o n o t r o p p i g a l l i a c a n t a r e . . . M a n o i s i a m o e r e s t i a m o n e l P d . S u q u e s t o n o n c i p i o v e " .