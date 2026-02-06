R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i n e a d i u n p a r t i t o è f r u t t o d i u n a s i n t e s i , n o n u n a g i u s t a p p o s i z i o n e d i p i a t t a f o r m e i n c o m u n i c a b i l i f r a l o r o " , s e r v e " u p e r c o r s o d i c o s t r u z i o n e s i n t e s i c h e c o n s e n t a a t u t t i d i r i t r o v a r s i . A l t r i m e n t i c ’ è u n p r o b l e m a : c h i l a p e n s a d i v e r s a m e n t e , s i s e n t e e s t r a n e o a p a r t i t o " . L o d i c e , s e c o n d o q u a n t o v i e n e r i f e r i t o , P i e r o F a s s i n o i n t e r v e n e n d o a l l a D i r e z i o n e P d e r i v o l g e n d o s i a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n . F a s s i n o h a c r i t i c a t o l ' a c c o s t a m e n t o a C a s a p o u n d d i c h i v o t a S ì a l r e f e r e n d u m e a n c h e g l i a t t a c c h i p e r p o s i z i o n i s u G a z a c o m e ' m e g l i o m a i a l e c h e s i o n i s t a ' c h i e d e n d o l ' e s p u l s i o n e " m i a o d i E m a n u e l e F i a n o " . E p o n e u n a q u e s t i o n e s u l v o t o d e l l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a : " I o c o n d i v i d o i l 9 0 p e r c e n t o d e l l a r e l a z i o n e d i S c h l e i n , m a s u l 1 0 p e r c e n t o n o : o r g a n i z z i a m o m o m e n t i d i c o n f r o n t o n o n q u i i n d i r e z i o n e " . I n f i n e s u l p e r c o r s o d i a s c o l t o i n d i c a t o d a S c h l e i n : l a " c a m p a g n a d i a s c o l t o v a r i v o l t a a n c h e a c h i h a u n a t t e g g i a m e n t o c r i t i c o e d i f f i d e n t e . P o s s i a m o v i n c e r e , m a a l l a r g h i a m o i l c o n s e n s o " .