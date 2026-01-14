R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - È m o r t a a l l ' e t à d i 7 6 a n n i V a l e r i a F e d e l i , e x s i n d a c a l i s t a , p o i s e n a t r i c e d e l P d e m i n i s t r a d e l l ' I s t r u z i o n e c o n i l g o v e r n o G e n t i l o n i . L a F e d e l i e r a n a t a a T r e v i g l i o n e l ' 4 9 e a v e v a i n i z i a t o n e l l a C g i l , d i v e n t a n d o p o i d i r i g e n t e s i n d a c a l e . I n p o l i t i c a a p p r o d a n e l 2 0 1 3 , a l S e n a t o c o n i l P d , e v i e n e a n c h e n o m i n a t a v i c e p r e s i d e n t e a p a l a z z o M a d a m a . A l g o v e r n o l a c h i a m a i l p r e m i e r P a o l o G e n t i l o n i a f f i d a n d o l e i l m i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e n e l 2 0 1 6 . P o i a n c o r a i n S e n a t o n e l 2 0 1 8 , s e m p r e c o n i l P d . S e m p r e i n p r i m a f i l a n e l l e b a t t a g l i e f e m m i n i s t e , e r a s t a t a t r a l e f o n d a t r i c i d e l m o v i m e n t o ' S e n o n o r a , q u a n d o ? ' .