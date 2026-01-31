R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i a N a p o l i p e r d a r e i l n o s t r o c o n t r i b u t o d i i d e e a l l ’ I t a l i a c h e v o g l i a m o c o s t r u i r e : u n ’ a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e , c o n c r e t a , d i g o v e r n o . P e r v i n c e r e n o n b a s t a l ’ a n t i - m e l o n i s m o : n o n b a s t a p a r l a r e c o n t r o G i o r g i a M e l o n i , b i s o g n a p a r l a r e a l P a e s e , d e i p r o b l e m i r e a l i c h e v i v o n o o g n i g i o r n o l e p e r s o n e " . C o s ì S i m o n a B o n a f è , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d a l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ i n i z i a t i v a “ I d e e p e r l ’ I t a l i a ” p r o m o s s a a N a p o l i d a E n e r g i a P o p o l a r e . " P r o p r i o s u l l ’ e c o n o m i a e s u l l a v o r o i l g o v e r n o M e l o n i m o s t r a t u t t a l a d i s t a n z a t r a p r o p a g a n d a e r e a l t à . L ’ I t a l i a è f e r m a , n o n c r e s c e , m a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r a c c o n t a u n P a e s e c h e n o n e s i s t e , p a r l a n d o d e l l ’ o c c u p a z i o n e p i ù a l t a d a i t e m p i d i G a r i b a l d i . I d a t i d i c o n o a n c h e a l t r o : c r e s c o n o i c o n t r a t t i n e i l a v o r i a b a s s o v a l o r e a g g i u n t o , a u m e n t a n o i l a v o r a t o r i p o v e r i , i l c e t o m e d i o p e r d e p o t e r e d ’ a c q u i s t o s o t t o i c o l p i d e l l ’ i n f l a z i o n e - p r o s e g u e B o n a f è - E c c o p e r c h é l a n o s t r a b a t t a g l i a p e r i l s a l a r i o m i n i m o è u n a b a t t a g l i a d i d i g n i t à , d i g i u s t i z i a " . " N o i s i a m o q u e l l i c h e c r e d o n o c h e s e n z a c r e s c i t a n o n c i s i a g i u s t i z i a s o c i a l e . M a s e r v o n o p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i c a p a c i d i r i d i s e g n a r e l e f i l i e r e d e l M a d e i n I t a l y i n u n m o n d o s c o s s o d a d a z i , d a t r a n s i z i o n i t e c n o l o g i c h e e c l i m a t i c h e c h e c a m b i e r a n n o p r o f o n d a m e n t e a n c h e i l l a v o r o . E d o b b i a m o e s s e r e p r o n t i , c a m b i a r e a n c h e n o i g l i s t r u m e n t i d e l l e n o s t r e r i s p o s t e « L a s i n i s t r a – c o n c l u d e – t r o p p e v o l t e h a p a r l a t o s o l o a i g a r a n t i t i . N o i d o b b i a m o o c c u p a r c i a n c h e d e l l e p a r t i t e I V A s e n z a t u t e l e , d e l l e P M I c h e s o n o l ’ o s s a t u r a d e l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o e t r o p p o s p e s s o v e n g o n o d i m e n t i c a t e . D o p o t r e a n n i d i g o v e r n o M e l o n i , g l i i t a l i a n i s i s e n t o n o p i ù p o v e r i e p i ù i n s i c u r i . T o c c a a n o i p a r l a r e c o n u m i l t à , p r a g m a t i s m o , a l l a r g a n d o l ’ o r i z z o n t e o l t r e l a c u r v a . E n e r g i a P o p o l a r e n a s c e p e r q u e s t o : p e r c h é u n p a r t i t o p l u r a l e e u n i t o è u n p a r t i t o p i ù f o r t e " .