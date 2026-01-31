Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui a Napoli per dare il nostro contributo di idee allItalia che vogliamo costruire: unalternativa credibile, concreta, di governo. Per vincere non basta lanti-melonismo: non basta parlare contro Giorgia Meloni, bisogna parlare al Paese, dei problemi reali che vivono ogni giorno le persone". Così Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, intervenendo alliniziativa Idee per lItalia promossa a Napoli da Energia Popolare. "Proprio sulleconomia e sul lavoro il governo Meloni mostra tutta la distanza tra propaganda e realtà. LItalia è ferma, non cresce, ma la presidente del Consiglio racconta un Paese che non esiste, parlando delloccupazione più alta dai tempi di Garibaldi. I dati dicono anche altro: crescono i contratti nei lavori a basso valore aggiunto, aumentano i lavoratori poveri, il ceto medio perde potere dacquisto sotto i colpi dellinflazione - prosegue Bonafè - Ecco perché la nostra battaglia per il salario minimo è una battaglia di dignità, di giustizia". "Noi siamo quelli che credono che senza crescita non ci sia giustizia sociale. Ma servono politiche industriali capaci di ridisegnare le filiere del Made in Italy in un mondo scosso da dazi, da transizioni tecnologiche e climatiche che cambieranno profondamente anche il lavoro. E dobbiamo essere pronti, cambiare anche noi gli strumenti delle nostre risposte «La sinistra conclude troppe volte ha parlato solo ai garantiti. Noi dobbiamo occuparci anche delle partite IVA senza tutele, delle PMI che sono lossatura del nostro tessuto produttivo e troppo spesso vengono dimenticate. Dopo tre anni di governo Meloni, gli italiani si sentono più poveri e più insicuri. Tocca a noi parlare con umiltà, pragmatismo, allargando lorizzonte oltre la curva. Energia Popolare nasce per questo: perché un partito plurale e unito è un partito più forte".