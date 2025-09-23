R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o m e è a n d a t a l a D i r e z i o n e ? " B e n e , b e n e . D i s c u s s i o n e c h e h a v i s t o u n P d , c o m e g l i è c a p i t a t o s p e s s o . i n q u e s t i a n n i , a d i f f e r e n z a d e l p a s s a t o , m o l t o u n i t o , s o p r a t t u t t o c o n l a t e s t a r i v o l t a a q u e l l o c h e a m e a p p a r e l ' u n i c a c o s a c h e d o b b i a m o f a r e , c i o è a n d a r e i l m e g l i o p o s s i b i l e n e l l e s e t t e r e g i o n i a l v o t o " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a l t e r m i n e d e l l a D i r e z i o n e P d . S a r e b b e " a b b a s t a n z a s u r r e a l e c h e s i c o m i n c i a s s e a d i s c u t e r e t r a d i n o i , s e s i a m o t r o p p o o p o c o r i f o r m i s t i , m e n t r e c i s o n o 7 r e g i o n i c h e v a l g o n o 2 0 m i l i o n i d i a b i t a n t i , q u i n d i o l t r e u n t e r z o d e g l i a v e n t i d i r i t t o a l v o t o , c h e v a n n o a v o t a r e . E t r a l ' a l t r o , c o m e d i c e v o n e l l ' i n t e r v e n t o , a n o v e m b r e s a r à p a s s a t o e s a t t a m e n t e u n a n n o d a l l e r e g i o n a l i L i g u r i a , E m i l i a R o m a g n a e U m b r i a e q u i n d i d o p o u n a n n o s i p o t r à f a r e , d o p o l e r e g i o n a l i , u n b i l a n c i o s e r i o , s e r e n o , c o n d i e c i r e g i o n i c h e s o n o s t a t e a l v o t o , c i o è l a m e t à d e l l e r e g i o n i i t a l i a n e " . " S a r à u n t e m p o d i b i l a n c i o d i c o m e i l P d è a n d a t o , s p e r i a m o c r e s c e n d o , d i q u a n t e r e g i o n i a v r e m o c o n q u i s t a t o e q u a n t e n o e s o p r a t t u t t o s u b i t o d o p o v i s a r à d a d i s c u t e r e p e r c h é d o b b i a m o p r e p a r a r e d o p o l ' a l t e r n a t i v a c h e f r a d u e a n n i c i s a r à n e i c o n f r o n t i d e l l a d e s t r a e p e r m e d i r e a l t e r n a t i v a s i g n i f i c a c h e n o n b a s t a p a r l a r e m a l e d i M e l o n i p e r c h é n o n è q u e l l o c h e c i p o r t a p i ù v o t i " .